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Gaziantep, Güncel

Sağlık-Sen şiddet yasasından memnun

Sağlıkta şiddet uygulayanlara ceza artırımı öngören yasanın TBMM'de oy birliği ile kabul edilmesi sağlık çalışanları tarafından memnuniyetle karşılandı.

17.04.2020 10:53 | Son Güncelleme: 17.04.2020 10:53
Sağlık-Sen şiddet yasasından memnun

Sağlıkta şiddet uygulayanlara ceza artırımı öngören yasanın TBMM'de oy birliği ile kabul edilmesi sağlık çalışanları tarafından memnuniyetle karşılandı. Sağlık çalışanları şimdi de 3600 ek gösterge için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını bekliyor.

Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, Sağlık-Sen olarak yıllardır mücadelesini verdikleri bir sorunun daha çözüme kavuşturulmasının memnuniyetini yaşadıklarını belirttikten sonra, sağlıkla şiddeti önleme yasası ile ilgili emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Arayıcı, "Büyük bir özveri ve fedakarlıkla kutsal bir görevi yerine getiren sağlık çalışanlarına yönelik şiddet en önemli sorunlarımızdan birisiydi. Yapılan yasal düzenlemelerle sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin caydırıcı hale gelmesi biz sağlık çalışanları adına memnuniyet verici bir durumdur" dedi.

Ersin Arslan'ın ölüm yıl dönümü

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet haberlerinin yıllardır kamuoyunun gündeminden düşmeyerek, çok ciddi bir toplumsal sorun haline geldiğine dikkat çeken Sağlık-Sen Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, "Maalesef yasaların yeterince caydırıcı olmaması nedeniyle görevini yapan sağlık çalışanları bugüne kadar şiddetin her türlüsüne maruz kaldılar. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin en acı bilançolarından birini de Gaziantep'te yaşadık. Çok değerli bir hekimimiz olan Dr. Ersin Arslan, bundan tam 8 yıl önce 17 Nisan 2012 tarihinde görevi başında şehit edildi. Kendisine ölüm yıl dönümünde bir kez daha yüce Allah'tan rahmet diliyoruz" şeklinde konuştu.

3600 ek göstergeyi hak ediyoruz

Sağlıkta şiddeti önlemek amacıyla yapılan yasal düzenlemelerin ardından sağlık çalışanlarının şimdi de 3600 ek göstergenin verilmesini beklediklerini hatırlatan Başkan Arayıcı, "Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile mücadelede cephenin en önünde sağlık çalışanları yer alıyor. Her türlü riski göze alarak vatandaşlarımızın sağlığını korumak için mücadele eden sağlık çalışanları uzun süredir gündemde olan 3600 ek gösterge verilmesi ile ilgili yasal düzenlemelerin yapılmasını bekliyor. Sağlıkta dönüşümün kahramanı olan, Avrupa'daki emsallerine göre kat kat iş yüküne sahip bulunan sağlık çalışanları emekli olduklarında insan onuruna yaraşır bir maaş almak istiyorlar. Covid-19 salgını nedeniyle yaşam riski altında, ağır çalışma koşulları ile hizmet veren sağlık çalışanları 3600 ek göstergeyi fazlası ile hak etmektedir" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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