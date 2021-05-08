Sağlık-Sen nisanda 15 şiddet olayında 27 sağlıkçının saldırıya uğradığını açıkladı

Sağlık-Sen, nisanda sağlık çalışanlarına yönelik kamuoyuna yansıyan 15 şiddet olayında 27 sağlıkçının saldırıya uğradığını açıkladı.

Sağlık-Sen, nisanda sağlık çalışanlarına yönelik kamuoyuna yansıyan 15 şiddet olayında 27 sağlıkçının saldırıya uğradığını açıkladı.

Sendika tarafından kamuoyuna yansıyan olaylar baz alınarak hazırlanan "Nisan Ayı Sağlıkta Şiddet Raporu"nda, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin mart ayına göre düşüş yaşansa da mağdur sağlıkçı sayısının daha yüksek olduğu belirtildi.

Nisanda, 22 saldırganın karıştığı 15 şiddet olayında 27 sağlık çalışanının mağdur olduğu hatırlatılarak, martta ise 22 saldırganın yer aldığı 16 şiddet olayında 24 sağlıkçının saldırıya maruz kaldığı bildirildi.

Sağlıkta şiddettin geldiği noktanın kınamaktan daha ileri gidilmesi gerektiğini gösterdiği vurgulanan raporda şu ifadelere yer verildi:

"Şiddet uygulayanların özellikle sağlık çalışanlarından yardım bekleyen hasta ve yakınları olduğu gerçeği görüldüğünde, durumun vahameti daha fazla gün yüzüne çıkmaktadır. Yaşanan şiddet olaylarında sadece şiddete maruz kalan sağlık çalışanları etkilenmiyor, kurumdaki tüm çalışanlar 'benim başıma da aynısı gelirse' diye korkuyor. Ne yazık ki korktukları da başlarına bir şekilde geliyor. Sadece günü ve faili değişiyor.

Yapmış olduğumuz araştırmalarda, 'sözlü veya fiziki şiddete maruz kaldınız mı' sorusunu yönelttiğimiz 4 sağlık çalışanından 3'ü 'evet' cevabını vermektedir. Oysa ortalığı kasıp kavuran Kovid-19 virüsünün sağlık çalışanlarına bulaşma oranı yüzde 25'i bulmuyor. Yani sağlık çalışanlarının şiddet görme oranı, virüs bulaşma oranından çok daha yüksek. Çünkü sağlık çalışanları, pandemiye karşı kendi önlemlerini alabiliyor ancak şiddete karşı bir önlem almaları mümkün olmuyor. Bu konuda da toplumun tüm kesimlerine, özellikle de adli mercilere, eğitimcilere ve rol modellere büyük sorumluluk düşmektedir."

Raporda, nisanda Osmaniye'de Cumhuriyet savcısı ile doktorun yaşadığı tartışma anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"Nisan ayı içerisinde en trajik şiddet olayı ise Osmaniye'de yaşandı. Bu vakanın failinden sebebine, yan etkilerinden sonuçlarına her yönüyle üzerinde çokça düşünülmesi ve dersler çıkarılması gereken bir olaydır. Şiddet olayının kahramanı bir savcı ve randevusu olmadan muayene odasına girerek, sırasını beklemesini hatırlatan doktora hakaretler ediyor ve ardından gözaltına aldırıyor. Hastanenin tek nöbetçi doktoru olan Kemal Gökhan Günel, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılıyor ancak hastalar saatlerce beklemek zorunda kalıyor. Millet adına adalet mekanizmasını işletmekle yükümlü bir savcı, hakkı, hukuku kişisel çıkarlarına kurban ederek sağlık zincirini bir anda yok edebiliyor.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun bu savcı hakkında soruşturma başlattığı açıklandı. Ancak benzer her durumda olduğu gibi soruşturmanın sonucu kamuoyuyla paylaşılmadı. Şiddet gören, hakaretlere maruz kalan, gözaltına alınmak suretiyle haksızlığa uğrayan doktor arkadaşımız başta olmak üzere tüm sağlık çalışanları ve tüm kamuoyu bu soruşturmanın sonucunu bekliyor. Şiddet olaylarını gerçekleştiren faillerin kimliği, nasıl şiddet göstermelerine mani olmuyorsa, sağlık çalışanlarının cinsiyeti, yaşı, görevi de şiddet kurbanı olmalarına engel taşımıyor."

15 şiddet olayının 13'ü hastanelerde gerçekleşti

Nisandaki 15 şiddet olayının 13'ünün hastanelerde, birinin ilçe sağlık müdürlüğü, birinin de saha çalışmalarında meydana geldiği bildirilen raporda, şiddete uğrayan 27 sağlık çalışanının 13'ünün doktor, 4'ünün hemşire, 7'sinin güvenlik görevlisi, 3'ünün de farklı branşta görev yapan sağlık çalışanı olduğu ifade edildi.

Raporda, 15 vakanın 12'sinin hem fiili hem sözlü, 3'ünün ise yalnızca sözlü olarak vuku bulduğu ve olayları gerçekleştirenlerin 5'inin hastalar, 6'sının hasta ve hasta yakınları, 3'ünün yöneticiler, birinin ise saldırgan kişilerden oluştuğu aktarıldı.

Nisanda meydana gelen olaylarda, 11 saldırganın gözaltına alınıp serbest bırakıldığı, 6 kişi hakkında işlem yapılmadığı, 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatılırken, 2 saldırganın ise çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandığı bilgisine yer verildi.

"Şiddet mağduru bir sağlık ordusundan bahsediyoruz"

Raporda değerlendirmelerine yer verilen Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sağlıkta şiddeti önlemek için ivedi olarak bir eylem planı hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Kovid-19 ile mücadelede sağlık çalışanlarının yaptığı fedakarlıkları anımsatan Durmuş, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanları hem pandemi ile hem de şiddet virüsüyle mücadele ediyor. Şiddet artık öyle can yakıcı hale geldi ki sağlık sistemini tehdit ediyor. Bugün 4 sağlık çalışanından 3'ü bir şekilde şiddet gördüğünü söylüyor. Bu çok vahim bir durum. Şiddet mağduru bir sağlık ordusundan bahsediyoruz. Bu insanların vazifesinin şifa dağıtmak olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle şiddete karşı çıkmak, kınamak, söylem üretmek artık yetmiyor. Şiddetin önüne geçmek için 84 milyonun dahil olduğu toplumsal bir mücadele başlatılmalıdır. Bunun için de yetkililer şiddeti önleyecek bir eylem planını ivedi bir şekilde hayata geçirmelidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay