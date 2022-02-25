Sağlık Sen Manisa Şubesi, İlçe Başkanları Toplantısı Sonuç Bildirgesini açıkladı

MANİSA (İHA) - Manisa'da ilçe başkanlarıyla düzenlenen toplantı sonrası sonuç bildirgesini açıklayan Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, "Tüm çalışanları kapsayan ve herkesi mutlu eden bir çalışma yapılması konusunda tüm taraflar hassasiyet göstermelidir. 3600 ek gösterge çalışmasının suistimal edilmesine ve değersizleştirilmesine asla fırsat verilmemelidir" dedi.

Sağlık Sen Manisa Şubesi, ilçe başkanlarının katılımıyla kurul toplantısı düzenledi. Toplantının sonunda sonuç bildirgesini açıklayan Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, özellikle 3600 ek gösterge çalışmasının suistimal edilmemesini ve sağlıkta şiddet yasasıyla ilgili ciddi düzenlemeler getirilmesi gerektiği vurgusu yaptı. Sonuç bildirgesini açıklayan Başkan Irgatoğlu, "Toplu sözleşmede kayıt altına alınan 3600 ek gösterge çalışmasının 2022 yılı içerisinde tamamlanması beklenmektedir. 3600 ek gösterge 6 milyon kişiyi ilgilendiren önemli bir konudur. Tüm çalışanları kapsayan ve herkesi mutlu eden bir çalışma yapılması konusunda tüm taraflar hassasiyet göstermelidir. 3600 ek gösterge çalışmasının suistimal edilmesine ve değersizleştirilmesine asla fırsat verilmemelidir" dedi.

Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi konusunda önemli bir beklentinin bulunduğunu belirten Irgatoğlu, "Sözleşmeli personel sorunu 2022 yılı içerisinde mutlaka çözüme kavuşturulmalıdır. Halihazırda Sağlık Bakanlığı bünyesinde sözleşmeli personel niteliğinde farklı statülerde istihdam modeli bulunmaktadır. Hepsinin tek çatı altında birleştirilmesi üyelerimizin ve sağlık çalışanlarının en önemli beklentileri arasındadır. Konuyla ilgili tüm taraflardan beklentimiz tek çatı altında ve kadrolu istihdam modelinin hayata geçirilmesidir" ifadelerini kullandı.

Irgatoğlu ayrıca, "Sağlık çalışanlarını tehdit eden malpraktis sorununu ilgili mevzuat çalışmaları tamamlanarak en kısa sürede çözülmesi gerekmektedir. Bu sorunla boğuşan ve işini yaparken yarın karşısına çıkacak hukuki, maddi ve manevi sorunlarla aklı meşgul olan sağlık çalışanları mesleklerini nasıl icra edeceklerini bilemez duruma gelmiştir" dedi.

"Sağlıkta şiddet konusu sıradan söylemlerden kurtarılmalı"

Sağlıkta şiddet yasasıyla ilgili ciddi düzenlemeler beklendiğinin altını çizen Irgatoğlu, "Kanayan yaramız sağlıkta şiddet konusu sıradan söylemlerden kurtarılarak yasal düzenlemelerde ciddi çözümler ile ortadan kaldırılmalıdır. Bu konuda tüm taraflarda ve özellikle toplumda duyarlılığın oluşturulması gerekmektedir. Sağlıkta şiddetin toplumun tüm kesimleri tarafından sahip çıkılması gereken bir sorun olduğunu aşikardır. Herkese sorumluluklar düşmektedir"

Başkan Irgatoğlu açıklamasını şöyle sürdürdü: "Diş hekimi, pratisyen hekim ve uzman hekimlere yönelik yapılması dile getirilen fakat mecliste yeniden düzenlenmek üzere komisyona geri çekilen düzenleme kapsamı aile hekimleri ve üniversite hastanelerini de kapsayacak şekilde genişletilmelidir. İlave olarak hekim dışında kalan sağlık çalışanları da bu kapsama dahil edilmelidir. Bahsi geçen düzenleme hastane döner sermaye bütçesine ve dolayısıyla çalışanın hakkına dokunmadan, genel bütçe desteğiyle yapılmalıdır. Sağlık hizmetlerini ve sağlık çalışanlarını birbirinden ayıran, ötekileştiren, bir birine kırdıran her türlü söylem ve eylemden uzak durulmalıdır. Ortak amaç için el birliği ile çalışan, bilgi, beceri, yetki ve sorumluluklar yönünden birbirini tamamlayan ve aynı hizmet alanında farklı meslek mensuplarından oluşan Sağlık çalışanları bir bütündür. Bilgi alışverişinde bulunarak karşılıklı saygı çerçevesinde sağlıklı bir yaşam ve hayat kurtarma çabası ise ekip çalışmanın sonucudur.

Evrensel meslek etiği ve değerleri çerçevesinde iş huzuru ve iş barışı her daim korunmalıdır" - MANİSA

İhlas Haber Ajansı - Yerel