Sağlık-Sen Kırşehir Şubesinde görev değişimi

12.10.2019 15:11

Sen Kırşehir Şubesi'nde, 2. Olağanüstü Kongre ile yeniden Yasin Yücesan sendika başkanı oldu.



Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen olağanüstü kongrede 102 delege oy kullandı. Sendika Başkanlığı görevi için kongre öncesi 2 adayın çekilmesi üzerine tek aday olarak gidilen seçimlerde delegelerin çoğunluğunun oyunu alan Yücesan, "Üye ve delegelerimiz ayrılmaz bir bütündür. İri, diri ve güçlü olmamız için değişim zamanı olduğunu biliyorduk. Değişimin gerçekleşmesini de sağladık"dedi.



Sendika yönetiminde yeni bakış açısı ile hareket edeceklerini ifade eden Yücesan, "Delege ve üyelerimizle istişare, etkileşim, eşitlikçi yaklaşımla gerçekçi ve bilimsel kararlar alıp uygulayacağız. Olumsuz iklimi değiştirerek yeni bir süreci, akımı, dönemi başlatacağız. Sağlıkta yaşanan sorunların önüne geçebilmek ve çalışan odaklı çalışmalar yürütmek için göreve talip olduk. Her birimde her personelle görüşecek ve sorunların kamu oyuna taşınması ve çözüm getirmek için de her türlü çabayı sarf edeceğiz" ifadelerini kullandı.



Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Kırşehir Şubesinde 05.11.2018 tarihinde yapılan ve Yasin Yücesan'ın mevcut başkan olarak katıldığı başkanlık seçimlerinde; Sağlık Müdürlüğünde Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Cuma Köysüren sendika başkanlığa seçilmişti. Genel kurulda, mevcut başkan Yasin Yücesan ile Cuma Köysüren başkanlığındaki listelerle seçime gidilmiş, 112 delegeden 111'inin oy kullandığı seçimlerde Cuma Köysüren 56 delegenin desteğini almıştı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA