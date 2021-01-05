Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkanı Keser: "İlave ek ödemeler bir an önce yapılmalı"

Sağlık-Sen Kayseri Şube Başkanı Hakan Keser, sağlık çalışanlarının ek ödemelerinin bir an önce yapılmasını istedi.

Keser, yazılı açıklamasında, pandemiyle mücadele kapsamındaki sağlık çalışanlarına, üçer aylık sürelerle yapılan ek ödeme uygulamasında sorun yaşanmaya devam ettiğini öne sürdü.

Sorunun en başında ise ödemelerin zamanında yapılmamasının geldiğini ifade eden Keser, şunları kaydetti:

"Nitekim yeni yılın ilk haftasını geride bırakacak olmamıza rağmen kasım ayı ilave ek ödemeleri hala yapılmamıştır. Geçmişe dönük ödemeler verilmediği gibi devam eden süreye ilişkin de bir açıklama yapılmamıştır. Ek ödemede süre uzatılmasına gidilecek mi, gidilecekse ne kadar olacak, bunlar belirsiz. Bu belirsizliği ve sessizliği anlamak ve hak vermek mümkün değildir. Sağlık çalışanları bir defa da önden açıklama yapılarak, önümüzdeki şubat, mart ve nisan aylarını kapsayacak ilave ek ödemelerin bugünden duyurulmasını istiyor. Ne yazık ki benzer gecikme, önceki üç aylık ödeme döneminde de yaşanmış, sağlık çalışanları yaşananları sorumsuzluk olarak değerlendirmiştir. Kabul etmek gerekir ki bu durum, sağlık çalışanları arasında çok ciddi huzursuzluklara ve sorunlara yol açmıştır, açmaya da devam etmektedir. Bu nedenle salgınla mücadelenin hassasiyeti dikkate alınarak, ilave ek ödemeler kasım ayı gözetilerek bir an önce yapılmalıdır."

Keser, ilave ek ödeme uygulamasının süresinin uzatılmasını talep ederken ödemede ayrım gözetilmemesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin