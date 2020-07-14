Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube'den 15 Temmuz açıklaması
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Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube'den 15 Temmuz açıklaması

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yılı nedeniyle açıklama yapan Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, "İhaneti de sadakati de unutmayacağız ve unutturmayacağız" dedi.

Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube'den 15 Temmuz açıklaması
14.07.2020 10:40 | Son Güncelleme: 14.07.2020 10:44

15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yılı nedeniyle açıklama yapan Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, "İhaneti de sadakati de unutmayacağız ve unutturmayacağız" dedi.

Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yılı nedeniyle açıklama yaptı. 15 Temmuz'un iki şey hatırlattığın belirten Yıldırım, "Birincisi FETÖ'cü ihanet; ikincisi ise kahramanca direniş, vatana sadakat, şehadet ve yeniden diriliş. İhaneti de sadakati de unutmayacağız ve unutturmayacağız. Çünkü gaflete uyuyan ihanete uyanır. 15 Temmuz bir şehadet geçididir. Çanakkale'nin kınalı kuzularının, Kafkasların, Sarıkamışların, Yemenlerin hikayesidir. 15 Temmuz bir şehadet şölenidir. 15 Temmuz bir diriliş gecesidir. 15 Temmuz bir iman manifestosudur. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız" diye konuştu.

"Aynı his ve bilinçle teyakkuz halindeyiz"

Hain darbe ve işgal girişiminde 8 binden fazla askeri personel, 35 uçak, 37 helikopter, 74 tank, 246 zırhlı araç, 3 askeri gemi ve 4 bine yakın silah bu millete karşı kullanıldığını hatırlatan Yıldırım, şöyle konuştu: "Meclis, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Özel Harekat Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT saldırıya uğradı. Genelkurmay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, TRT ve onlarca kurum işgal edildi. Onlarca kurumun işgalini ise millet engelledi. Darbe girişimi sonucu 251 kahraman kardeşimiz şehit, 2 bin 193 kardeşimiz de gazi oldu. O gece herkes gibi Memur-Sen ve Sağlık-Sen teşkilatları olarak da ayaktaydık. Teşkilatımızın her bir üyesi aileleriyle birlikte hainlere karşı durmak için meydanlardaydı. Yine o gece sağlık çalışanlarımız da bir destan yazdı. Bombalara rağmen, kurşun yağmurlarına karşı darbeye direnen vatandaşlarımızı kurtarmak için canla başla mücadele ettiler. 15 Temmuz gecesi yaralı kurtarmaya giden ambulanslarda yaşanan trajediler, hastanelerde sağlık çalışanlarımızın kucağında cennete giden demokrasi şehitleri ve özellikle meydanlarda olan sağlık çalışanlarımız milletimizle beraber büyük bir kahramanlık örneği gösterdi. O gün ne kadar cesursak, bugün de aynı his ve bilinçle teyakkuz halindeyiz. 15 Temmuz'da kanımızla kurtardığımız emanetimizin, davamızın, geleceğimizin, inancımızın, sinsi stratejilerde kaybedilmesine izin vermeyeceğiz. Yeni tuzaklara karşı uyanık olacağız. Bu vesile ile 15 Temmuz şehitlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyor ve kendilerini şükranla anıyoruz." - İZMİR

Kaynak: İHA

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