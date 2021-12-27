Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Yıldırım, göreve geri döndü

İZMİR (İHA) - Aldığı uzaklaştırma cezasının ardından yönetim tarafından yeniden seçilerek göreve başlayan Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, şube olarak süreçten güçlenerek çıktıklarını vurguladı.

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Sağlık-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, 1 yıllık uzaklaştırma cezası almış, bu süre zarfında şube başkanlığı görevini Yıldırım'ın yönetiminde yer alan Cihan Bektaş üstlenmişti.

Yıldırım'ın aldığı uzaklaştırma cezasının bitmesinin ardından şube yönetimi bir araya gelerek, Özgür Yıldırım'ı şube başkanlığına yeniden seçti. Göreve başlayan Sağlık-Sen İzmir No'lu Şube Başkanı Özgür Yıldırım, daha güçlü geri döndüğünü belirterek, "Bugün yönetimde bulunan arkadaşlarımızla bir araya gelerek yeniden 'Bismillah' dedik. Geçen 1 yılın ardından yeniden burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Hem ben, hem yönetimim bu süreçten güçlenerek, birbirimize daha çok sarılarak, tutunarak çıktık. 1 yıllık süre zarfında hem ben hem de yönetimdeki arkadaşlarım sahadaydık. Birçok gözlem yaptım, birçok yeni anekdotla geri döndüm. Bugün İzmir genelinde tüm sağlık çalışanlarımızla birlikte hak için, adalet için, hakkaniyet için omuz omuza kutlu mücadelemize kaldığımız yerden devam etme günüdür. Sağlık çalışanlarımız umutlarını kaybetmesinler, biz buradayız" açıklamasında bulundu. - İZMİR

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