Sağlık-Sen heyeti İdil'de temaslarda bulundu
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Sağlık-Sen heyeti İdil'de temaslarda bulundu

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (Sağlık-Sen) heyeti İdil ilçesinde bazı temaslarda bulundu.

Sağlık-Sen heyeti İdil'de temaslarda bulundu
26.08.2020 14:49 | Son Güncelleme: 26.08.2020 15:24

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (Sağlık-Sen) heyeti İdil ilçesinde bazı temaslarda bulundu.

Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın başkanlığındaki heyet kaymakamlığın ardından İdil İlçe Müftüsü Ataullah Kartal'ı ziyaret etti.

Yalçın, başta kamu çalışanlarının hak ve hukuku için sonra da hemşehrileleri için çaba göstermek zorunda olduklarını belirterek, "Bu vesile ile müftülüğün yapacağı her türlü çalışmada işbirliğine hazırız." dedi.

Müftü Ataullah Kartal ise, "Bütün birimler olarak İdil'deki diyanet hizmetlerinin daha nitelikli bir şekilde ifa edilmesi ve sosyal alanda da ihtiyaç duyulan bütün hususlarla ilgili olarak üzerimize düşen ne varsa ve de ne yapılması gerekiyorsa STK'ların da desteğiyle elimizden geleni yapacağız. Sizler de bizler de halkımıza hizmet için çaba harcıyoruz. Mevlam hizmetlerimizi hayırlı eylesin." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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