Sağlık-Sen haziran ayına ilişkin "sağlıkta şiddet" raporunu açıkladı
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Sağlık-Sen haziran ayına ilişkin "sağlıkta şiddet" raporunu açıkladı

Sağlık-Sen haziran ayına ilişkin 'sağlıkta şiddet' raporunu açıkladı
Anadolu Ajansı / Esin Işık - Haberler | Sağlık

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen), sağlık emekçilerine yönelik haziran ayındaki 13 şiddet olayında, 15 çalışanın mağdur olduğunu bildirdi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen), sağlık emekçilerine yönelik haziran ayındaki 13 şiddet olayında, 15 çalışanın mağdur olduğunu bildirdi.

Haziran ayına ilişkin "sağlıkta şiddet" raporunu açıklayan sendikadan yapılan açıklamada, aşılama çalışmalarının yoğunlaştığı ve vaka sayılarının düşmeye başladığı geçen ayda da sağlık çalışanlarına şiddetin devam ettiği belirtildi.

Sağlık emekçilerine yönelik 13 şiddet vakası yaşandığı vurgulanan açıklamada, 17 saldırganın yer aldığı bu vakalar dolayısıyla 15 sağlık çalışanının mağdur olduğu kaydedildi.

Bu yılın ilk 6 ayında 140 sağlık çalışanının, 173 saldırganın şiddetine maruz kaldığına işaret edilerek, sağlık birimlerindeki güvenlik önlemlerinin artırılmasının ve cezai müeyyidelerin kararlılıkla uygulanmasının şiddet olaylarını önlemeye yetmeyeceğine dikkat çekildi.

Haziranda yaşanan şiddet vakalarının 3'ünde hastaların, 4'ünde ise hasta yakınlarının rol aldığı belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Olayların 8'i hastanelerde, 2'si aile sağlığı merkezlerinde, 3'ü ise saha çalışmaları sırasında meydana geldi. Yaşanan şiddet olaylarının 12'sinin hem fiili hem sözlü, birinin sözlü olarak meydana gelmiş olması dikkat çekicidir. Şiddet olaylarının hedefindekiler, bu ay çoğunlukla doktorlar oldu. Haziran ayında saldırıya uğrayanların 9'u doktor oldu."

Açıklamada, şiddet olaylarına sebebiyet veren 17 saldırganın sadece 2'sinin tutuklandığı, 7 saldırganın serbest bırakıldığı, 2 saldırgan hakkında arama kararı çıkartıldığı, 4 saldırgan hakkında hiçbir işlem yapılmadığı, 2 saldırgan hakkında ise soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, rapora ilişkin yaptığı değerlendirmede, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin artık rutine döndüğünü ifade etti.

Durmuş, "Sağlık Bakanlığından adli ve kolluk birimlerine, eğitim kurumlarından medya organlarına topyekun her kurum ve şahsın dahil olduğu acil eylem planı ile bu toplumsal illetle mücadele etmekten başka çıkar yol bulunmuyor. Bu noktada Bakanlığı öncü rol üstlenmeye davet ediyoruz." görüşünü paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

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