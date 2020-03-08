Sağlık-Sen Habur'da kadın çalışanları ziyaret etti
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Silopi, Şırnak, Güncel

Sağlık-Sen Habur'da kadın çalışanları ziyaret etti

Sağlık-Sen Şırnak Şube yöneticileri Habur Sınır Kapısında nöbette olan kadın çalışanları ziyaret ederek günlerini kutladı.

08.03.2020 18:18 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:19
Sağlık-Sen Habur'da kadın çalışanları ziyaret etti

Sağlık-Sen Şırnak Şube yöneticileri Habur Sınır Kapısında nöbette olan kadın çalışanları ziyaret ederek günlerini kutladı.


Sağlık-Sen Şırnak Şubesi yöneticileri Habur'da nöbet tutan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek çalışan kadınlara karanfil dağıtıp günlerini kutladı. Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Sabğatullah Anmal, Sağlık-Sen Silopi temsilcisi Hasan Ökten ve üyeler, Habur Sınır Kapısında nöbet tutan kadın sağlıkçıları ziyaret ederek kadınlar gününü kutladı. Burada konuşan Anmal, dünyanın her yerinde kadının anıldığını, sorunlarının çeşitli platformlarda tartışıldığını söyledi. Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan vekili Sabğatullah Anmal şunları dedi:


"Kadın demek ayağının altına cennet atfedilen anne demektir. Hem sosyal hem toplumsal kimlikleri aynı bünyede toplayabilmek demektir. Sağlık sektöründe de yükü omuzlayan gizli kahramanlardır kadınlar. Doktoruyla, ebesiyle, hemşiresiyle ve diğer tüm sağlık sektöründe çalışan personeli ile insanların en mahrem duygularına, yaşantılarına şahitlik eden, onların acılarını saran ve paylaşan, empati kurabilen, hassasiyetle yaklaşan değerli kadınların günüdür. Nöbet usulü çalışmak herkesin yatağına giderken onların hastane koridorlarında yankılanan ayak sesleri, çocuğu hasta iken gidip de başka yüreklere merhem olması, bu özveriden başka bir şey değildir. Geleceğimizi yetiştiren ve şekillendiren, toplum hayatında erkeklerden çok daha zor şartlarda çalışmak zorunda bırakılan kadınlarımızın bu özel gününü en kalbi duygularla kutlar, gelişimin ancak kadınların toplumlarda hak ettikleri yeri bulmalarıyla mümkün olacağının altını çizmek isterim."


Günleri kutlanan kadınlar da Anmal ve beraberindekilere teşekkür etti. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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