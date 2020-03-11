Sağlık Sen Giresun Şube Yönetimi, üyeleriyle biraraya geliyor
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Sağlık Sen Giresun Şube Yönetimi, üyeleriyle biraraya geliyor - Haber
Memur Sen, Giresun, Güncel

Sağlık Sen Giresun Şube Yönetimi, üyeleriyle biraraya geliyor

Memur Sen'e bağlı Sağlık Sen Giresun Şube Yönetimi, üyeleriyle biraraya gelmeye devam ediyor.

11.03.2020 12:38 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:38
Sağlık Sen Giresun Şube Yönetimi, üyeleriyle biraraya geliyor

Memur Sen'e bağlı Sağlık Sen Giresun Şube Yönetimi, üyeleriyle biraraya gelmeye devam ediyor.

Şube Başkanı Kerim Süral ve beraberindekiler, son olarak Giresun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Müdürlüğüne bağlı Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi çalışanlarıyla biraraya geldi.

Merkez toplantı salonunda çalışanların istek ve taleplerini dinleyen yönetim, sendikal faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Süral, burada yaptığı konuşmada, sendikal olarak üyelerinin sorun ve taleplerini ilgili mercilere iletmek, çözülmesi için adımlar attıklarını kaydederek, "Aynı odada aynı işi yapanlar arasındaki ücret dengesizliği, vekil olarak ve ek ders karşılığı görev yapanların kadro belirsizliği, nöbet ücretleri gibi birçok konuda istişare ettik." dedi.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Haber
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama Haber
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama
Güzel oyuncu Hande, koronavirüse karşı gözetim altına alındı Haber
Güzel oyuncu Hande, koronavirüse karşı gözetim altına alındı
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
TBMM'de bir ilk! Erdoğan, koronavirüse karşı böyle korunuyor Haber
TBMM'de bir ilk! Erdoğan, koronavirüse karşı böyle korunuyor
Babacan, partisinin kuruluşunu resmen ilan etti! İşte ilk sözleri Haber
Babacan, partisinin kuruluşunu resmen ilan etti! İşte ilk sözleri
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş gurubu
Uzman isim yorumladı! İşte ölümcül koronavirüsün en çok etkilediği yaş gurubu
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Kız öğrencinin 'Beni taciz etti' dediği servis şoförü gözaltına alındı
Kız öğrencinin "Beni taciz etti" dediği servis şoförü gözaltına alındı
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Son Dakika: İstanbul'daki 3 özel üniversite örgün eğitime ara verdi
Son Dakika: İstanbul'daki 3 özel üniversite örgün eğitime ara verdi
Galatasaray - Beşiktaş derbisini, Abdulkadir Bitigen yönetecek
Galatasaray - Beşiktaş derbisini, Abdulkadir Bitigen yönetecek
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağı düştü. O anlar amatör kamerayla görüntülendi
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağı düştü. O anlar amatör kamerayla görüntülendi
Samsun'da altından yol geçen 5 katlı bina, görenleri şaşırtıyor
Samsun'da altından yol geçen 5 katlı bina, görenleri şaşırtıyor
Lucescu'dan Fenerbahçe açıklaması: Bu dönemde teklif almadım
Lucescu'dan Fenerbahçe açıklaması: Bu dönemde teklif almadım
Günlük burç yorumları 11 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 11 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Uzmanlardan iç rahatlatan koronavirüs açıklaması: Başkasına bulaşmasını beklemiyoruz
Uzmanlardan iç rahatlatan koronavirüs açıklaması: Başkasına bulaşmasını beklemiyoruz
Leicester City, Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesini uzatmak için teklif yaptı
Leicester City, Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesini uzatmak için teklif yaptı
Futbol hayatını İtalya'da sürdüren Koray Günter: İnsanlar korkunç şekilde davranıyor
Futbol hayatını İtalya'da sürdüren Koray Günter: İnsanlar korkunç şekilde davranıyor
İngiltere'de doktorlardan korkutan koronavirüs açıklaması: İtalya gibi olabiliriz
İngiltere'de doktorlardan korkutan koronavirüs açıklaması: İtalya gibi olabiliriz
Hakkari'de ehliyet sınavında kopya düzeneği hazırlayan kişi suç üstü yakalandı
Hakkari'de ehliyet sınavında kopya düzeneği hazırlayan kişi suç üstü yakalandı
Şevket Kazan'ın cenazesinde yan yana saf tutan Erdoğan ve Gül'ün arasına başka biri girdi
Şevket Kazan'ın cenazesinde yan yana saf tutan Erdoğan ve Gül'ün arasına başka biri girdi
KKTC'de koronavirüs nedeniyle panikleyen halk marketlere hücum etti
KKTC'de koronavirüs nedeniyle panikleyen halk marketlere hücum etti
MEB, öğrencilere ve öğretmenlere koronavirüs uyarısında bulundu
MEB, öğrencilere ve öğretmenlere koronavirüs uyarısında bulundu
AK Parti'den DEVA Partisi'ne geçen Hasan Karal için Rize'de gıyabi cenaze namazı kılınacak
AK Parti'den DEVA Partisi'ne geçen Hasan Karal için Rize'de gıyabi cenaze namazı kılınacak
Ali Babacan, oy birliği ile DEVA Partisi'nin Genel Başkanı seçildi
Ali Babacan, oy birliği ile DEVA Partisi'nin Genel Başkanı seçildi
Sergen Yalçın'dan şampiyonluk açıklaması: Çok zor
Sergen Yalçın'dan şampiyonluk açıklaması: Çok zor
İran'da koronavirüsten kurtulmak için sahte içki içen 37 kişi hayatını kaybetti
İran'da koronavirüsten kurtulmak için sahte içki içen 37 kişi hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Fahrettin Altun İçişleri Bakanı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Dilek Yaman Sinan Akçıl Defne Samyeli
Spor Emre Kılınç Fatih Terim Berkay Şahin Ünal Karaman Fatih Karagümrük
Daha Fazla İtalya Futbol Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Sağlık Sen Giresun Şube Yönetimi, üyeleriyle biraraya geliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 14:57:31. #1.15#