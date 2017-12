Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş kongreye katıldı

Mevcut Başkan Yunus Yılmaz, tek listeyle yapılan seçimde yeniden başkan seçildi



GÜMÜŞHANE - Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Sağlık-Sen Gümüşhane Şubesinin 4.olağan kongresi Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen kongrede tek listeyle seçime gidilirken, mevcut başkanı Yunus Yılmaz yeniden başkan seçildi.

Programda konuşan Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, sendikacılığın bir mücadele alanı, hak arama mücadelesinin yapıldığı yer olduğunu belirterek, "Sendikacılık çağı kurtarmanın eylemidir, ülkeyi yeniden inşa edecek erdemler hareketidir. Sendikacılığı afyonlanmış beyinlerle değil gerçek anlamda yapan bir anlayışla ortaya koyuyoruz. Zaman zaman malum sendikalar bizi eleştiriyor. Sendikanın ne işi var başörtüsüyle, darbeyle dediler. Gerçek sendikacılık buydu. Memur-Sen Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü olarak bu ülkenin sağlam sigortalarından birisi" dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminden ve sonrasında yaşananlardan, son dönemde ABD'nin Filistin ve Kudüs üzerine oynadığı oyunlardan bahseden Memiş, "Türkiye eskiden satrancı kenardan izleyen bir ülkeydi. Bölgemizde, sınırımızda oyunlar oynanıyordu, 10 binlerce kilometre öteden gelen ülkeler orada toprak paylaşma derdindeydi ama biz kenardan izliyorduk. Artık Suriye politikasında, sınır bölgemizdeki politikalarda Türkiye kenarda bekleyen bir ülke değil. Satrancı iyi oynayan, oyun bozan, oyun kuran bir ülke haline geldi" diye konuştu.

"Milletin önünde olanların yanında olmak yandaşlıksa evet yandaşız, yandaş olmaya da devam edeceğiz "

Yandaş sendika eleştirilerine, "Milletin yanında olmak, milletin yanında olanların yanında olmak, ümmetin, mazlumların yanında olanların yanında olmak, bu ülkenin geleceğini korumak için kefen giyerek milletin önünde olanların yanında olmak yandaşlıksa evet yandaşız, yandaş olmaya da devam edeceğiz" diyerek cevap veren Memiş, sendikal faaliyetler hakkında bilgi verdikten sonra sağlık çalışanlarının uzun süredir beklediği "yıpranma payı" konusunda da bilgiler aktardı. Memiş, bu sorunun da kısa süre içerisinde çözülmesi için çaba gösterdiklerini sözlerine ekledi.

Gümüşhane Sağlık-Sen Başkanı Yunus Yılmaz ise konuşmasında Gümüşhane'de bine yakın üye sayısıyla sendikacılığı alınların akıyla yaptıklarını belirterek, her zaman çalışanların taleplerinin, dertlerinin, sıkıntılarının her zaman ve her zeminde takipçisi olacaklarını söyledi.

Divan başkanlığını Genel Başkan Yardımcısı Kemal Çırak'ın yaptığı kongrede daha sonra seçimlere geçildi.

Tek listeyle girilen seçim sonucunda Yunus Yılmaz başkanlığındaki yönetim kuruluna Alptekin Giresunlu, Mehmet Toksoy, Caner Aktaş, Engin Karabulut, Derya Bayrak, Cemil Ülker, denetleme kuruluna Abdurrahim Atalay, Ebubekir Sıddık Şekerli, Hacer Özçubukçu, Metin Özlü, Ünal Baydar, disiplin kuruluna Nagehan Ciğerci, Mehmet Güvendi, Süleyman Canlı, Adem Varan, Mehmet Şeker seçildi.