Sağlık-Sen Genel Başkanı Memiş Açıklaması

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, "Biz toplu sözleşmeye her yönüyle hazırlıklı gitmeyi hedefliyoruz. İnşallah zam oranları gibi konularda bu masada haklı mücadelemizi vereceğiz." dedi.



Çeşitli programlara katılmak üzere Giresun'a gelen Memiş, Ordu-Giresun Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Memiş, bir gazetecinin 15 Temmuz'da sağlık çalışanların tutumunun ne olacağı yönündeki sorusu üzerine, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde sağlık personelinin çok fedakarlık gösterdiğini ifade etti.



Özellikle darbe girişimi esnasında yaralanan vatandaşlara sağlık çalışanlarının gözlerinden bile sakınmadan canlarını ortaya atarak olay yerlerine koştuğunu belirten Memiş, "Birçok vatandaşımızda sağlık çalışanların kucağında cennete uğurlandı. O gece sağlık çalışanlarımızın tamamı gerek ambulanslarda olsun, gerekse hastanelerde olsun ve gerekse sokaklarda darbecilere karşı olsun dik bir duruş sergilediler." diye konuştu.



Her dönem fedakarlık yapan sağlık çalışanların o gece de ülkelerinin ve milletinin geleceği için görevlerini en iyi şekilde yerine getirdiğinin altını çizen Memiş, "İnşallah 15 Temmuz'un birinci yıl dönümünde sağlık çalışanlarımız yine meydanlarda olacak. Bizler nöbet tutmaya alışığız. Sağlık çalışanlarımız 15 Temmuz gecesi yine milletinin ve ülkesinin geleceği için tüm meydanlarda demokrasi nöbetlerini tutacaklar." şeklinde konuştu.



Memiş, Sağlık-Sen genel merkezi olarak 15 Temmuz'da sağlık çalışanlarının yaşadıkları trajedileri bir belgesel haline getirdiklerini de anlatarak, "Bu konuyla ilgili yaklaşık bir saatlik bir belgesel hazırladık. O gece ambulansların nasıl kurşunlandığı, nasıl bomba atıldığı, bunlara rağmen sağlık çalışanlarımızın nasıl fedakarca çalıştıklarına dair bir belgeselimiz olacak. İnşallah 15 Temmuz'un birinci yıl dönümünde bu belgeseller hem televizyonlarda yayınlanacak, hem de tüm Türkiye'de 81 ilimizde meydanlarda kurulan dev ekranlarda vatandaşlarımıza izletilecek." açıklamasında bulundu.



Ayrıca her şehit için hatim indireceklerini vurgulayan Memiş, "O gece ayrıca ülkemize sahip çıktığımızı gösteren ve adını beyaz yürüyüş dediğimiz yürüyüşleri organize edeceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın. Sağlık çalışanlarımız bu nöbetlerde yerini alacak." dedi.



Toplu sözleşme süreci



Memiş, ağustos ayında yapılacak toplu sözleşmeye ilişkin bir soru üzerine ise sürecin 1 Ağustos'ta başlayıp 31 Ağustos'ta sona ereceğini dile getirdi.



Önlerinde 30 günlük bir sürecin olacağını aktaran Memiş, "Bu süreçle ilgili bizler beş bölgede toplantılar yaptık. Bu toplantılarda da sahada çalışanlarımızın bire bir taleplerini aldık. Bunları değerlendirip bir rapor haline getirdik. İnşallah şube başkanları ve yöneticilerimizle yapacağımız geniş kapsamlı toplantı neticesinde de taleplerimizi önceliğe göre sıraya koyacağız." diye konuştu.



Daha sonra ilgili bakanlıklar ile masaya oturacaklarını söyleyen Memiş, "Biz toplu sözleşmeye her yönüyle hazırlıklı gitmeyi hedefliyoruz. İnşallah zam oranları gibi konularda bu masada haklı mücadelemizi vereceğiz. Mümkün olanın en üstünü, hak olarak en iyi kazanımları almak için çaba göstereceğiz. Bundan da hiçbir çalışanımız endişe etmesin." şeklinde konuştu.