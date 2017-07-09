Sağlık-Sen Genel Başkanı Memiş Açıklaması

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, "15 Temmuz'un birinci yıl dönümünde de yine bizler aynı duruş ve kararlılığımızı meydanlara tekrardan yansıtacağız." dedi.



Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl dönümünde sağlık çalışanları olarak demokrasi nöbetlerinde yer alacaklarını söyledi.



Demokrasi nöbetleri ile milletin ülkesine sahip çıktığını, nasıl dik durduğunu ve nasıl dik duracağını yedi düvele bir kez daha göstereceğini kaydeden Memiş, "Bir hafta sonra 15 Temmuz'un birinci yıl dönümü. Millet olarak da o 15 Temmuz sürecindeki ülkemize sahip çıktığımız görüntüyü inşallah, meydanlarda nöbetimizi tutarak vereceğiz. Sağlık teşkilatı olarak, millet olarak aslında her gün nöbetteyiz. 15 Temmuz açısından meydanlarda olmamız bu milletin nasıl dik durduğunu ve nasıl dik duracağını yedi düvele tekrar göstermek için başta Ankara ve İstanbul olmak üzere 81 ilimizde meydanlarda olacağız." diye konuştu.



Sağlık çalışanlarının 15 Temmuz gecesi çok önemli sınav verdiğini, sağlık hizmetlerinin o gece hiç aksamadığını belirten Memiş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bombalara rağmen, kurşun yağmurlarına karşı darbeye direnen vatandaşlarımızı kurtarmak için canla başla mücadele ettiler. Bu süreçte de inşallah 15 Temmuz'un birinci yıl dönümünde de yine bizler aynı duruş ve kararlılığımızı meydanlara tekrardan yansıtacağız. 15 Temmuz gecesi yaralı kurtarmaya giden ambulanslarda yaşanan trajedileri, hastanelerde sağlık çalışanlarımızın kucağında cennete giden demokrasi şehitlerimizin ve özellikle meydanlarda olan sağlık çalışanlarımızın hatıralarını içeren 1 saatlik belgesel hazırladık. Bu belgeseli tüm Türkiye'de izlettireceğiz. Yine tüm Türkiye'de genelinde 'Beyaz Yürüyüş' adını verdiğimiz etkinliğimiz olacak. 253 şehidimiz için de 253 hatim okutuyoruz. 15 Temmuz gecesi duasını yapacağız."



Güçlü ve demokratik bir Türkiye istemeyenlerin, oyunlarla Türkiye'yi Suriye'ye dönüştürmek istediğine dikkati çeken Memiş, "Şer güçler bu ülkenin geleceğiyle her dönemde oynadılar, oynamaya da devam edecekler. Hemen yanı başımızda yaşadığımız Suriye'deki savaş ve bölgedeki olaylara, Türkiye'deki terör olaylarına baktığımızda bu işin aslında çok da kolay biteceğe benzemediği açık ve net ortada. Batı'nın Türkiye'ye yönelik çifte standart yaklaşımını gördüğümüz zaman güçlü ve demokratik bir Türkiye, çevresinde rol model olacak bir Türkiye'yi hiç kimse istemiyor." ifadelerini kullandı.



Türkiye'de bir infial oluşturulmaya çalışıldığına işaret eden Memiş, "Bu 1 yıllık süreçte devletimiz gücünü ortaya koydu. İnşallah millet olarak da biz devletimizin arkasında sonuna kadar duracağız. Ülkemizin geleceği adına kanımızın son damlasına kadar bu mücadeleyi vereceğiz. 15 Temmuz gerçekleşmiş olsaydı ülkemiz Suriye gibi olacaktı. Allah'a hamdolsun milletimizin duruşu sayesinde, sayın Cumhurbaşkanı'mızın kefenini giyerek milletin önünde liderlik yapması sayesinde bu ülkeyi düşmana teslim etmedik." değerlendirmesinde bulundu.