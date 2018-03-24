Sağlık-Sen Genel Başkanı Memiş Açıklaması

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, "Milletin yanında olmak, milletin yanında olanların yanında olmak yandaşlıksa yandaşız, yandaş olmaya devam edeceğiz." dedi.

Memiş, kent merkezindeki salonda düzenlenen Sağlık-Sen Eskişehir Şubesi İl Divan Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda güvenlik güçlerinin büyük bir başarı elde ettiğini söyledi.

Türkiye'yi bölmek isteyenlere karşı canı, bedeni, kanı ile bedel ödeyen tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Memiş, Türkiye'nin konum olarak zor bir bölgede bulunduğunu vurguladı.

Memiş, ülke üzerinde oynanan oyunların hiçbir zaman bitmeyeceğini, bunu gördüklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"En son 15 Temmuz'da gördük ama geçmişi bir hatırlayacak olursak ki özellikle Afrin ve Zeytin Dalı operasyonlarında başarıların elde edilmesi ve Afrin'in terör odaklarından temizlenmesinin gününe baktığınızda Çanakkale Zaferi'nin 103. yılı ile aynı güne denk gelmiş olması bize şunu hatırlatıyor, evet, 103 yıl önce, Çanakkale'den, ülkemizin batısından bu ülkeye girmek isteyen yedi düvele karşı Türk, Kürt, Laz ve Çerkez'iyle omuz omuza mücadele vererek onların bu ülkeye girmesine müsaade etmediysek, ülkeyi böldürmediysek tam 103 yıl sonra yine aynı tarihte ülkemizin doğusundan girmek isteyenlere karşı da aynı cevabı verdik."

Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıya ulaşmasının ardından hedefin Münbiç, İdlib ve Kandil olacağını dile getiren Memiş, "Suriye'deki terör odakları temizlenene kadar bu mücadele devam edecek. Biz de Memur-Sen ve Sağlık-Sen ailesi olarak dün olduğu gibi bugün de devletimizin, milletimizin, ordumuzun, Mehmetçik'imizin yanında sonuna kadar olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Memiş, zaman zaman bazı çevrelerin "yandaş sendika" eleştirilerine maruz kaldıklarına dikkati çekerek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Milletin yanında olmak, milletin yanında olanların yanında olmak, mazlumların umudu olanların yanında olmak, darbecilere karşı olanların yanında olmak, yedi düvele meydan okuyanların yanında olmak, yandaşlıksa buradan, Eskişehir'den bir kez daha söylüyorum: Milletin yanında olmak, milletin yanında olanların yanında olmak yandaşlıksa yandaşız, yandaş olmaya devam edeceğiz. Kimin ne söylediği bizi ilgilendirmez, bizim için ülkemiz, milletimizin geleceği, mazlumların umudu olmak önemli. Allah'a hamdolsun, bu anlayışımızı kurulduğumuz günden bugüne aynı şekilde sürdürüyor ve aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

Toplantıya AK Parti İl Başkanı Dündar Ünlü, Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan, Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, Eskişehir Şube Başkanı Hüseyin Köksal, sendika temsilcileri, üyeler ile çok sayıda davetli katıldı.