Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş'tan "vazife malulü" değerlendirmesi Açıklaması
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Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş'tan "vazife malulü" değerlendirmesi Açıklaması

15.12.2020 15:35 | Son Güncelleme: 15.12.2020 15:40
Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş'tan

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'ndaki "vazife malullüğü" ile ilgili düzenlemeye göre, malul hale gelen veya vefat eden sağlık çalışanlarının kanunda öngörülen tüm haklardan yararlanabildiğini bildirdi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'ndaki "vazife malullüğü" ile ilgili düzenlemeye göre, malul hale gelen veya vefat eden sağlık çalışanlarının kanunda öngörülen tüm haklardan yararlanabildiğini bildirdi.

Durmuş, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı millete sesleniş konuşmasında, kamuya ait okul öncesi kurumların faaliyetlerini sürdürebilmeleri ile sağlık çalışanlarının vazife malullüğü konusundaki açıklamalarını değerlendirdi.

Kreşlerin ve okul öncesi eğitim kurumlarının açılmasına yönelik kararla birlikte, çocuk sahibi sağlık çalışanlarının omuzundaki önemli bir yükün kalktığını belirten Durmuş, vazife malullüğüne ilişkin şunları kaydetti:

"5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre, yasada vazife malullüğüyle ilgili bir düzenleme var. Bu düzenlemeye göre, malul hale gelen veya vefat eden sağlık çalışanları, kanunda öngörülen tüm haklardan yararlanabilmektedir. Ortada böyle bir durum olduğunu ve kanunda yapılacak birtakım ilave düzenlemelerle sağlık çalışanlarının malul veya vefat etmeleri halinde, yakınlarının çok önemli haklardan yararlanabileceklerini aylar öncesinden savunmaya başladık."

Söz konusu taleplerine ilişkin çeşitli girişimlerde bulunduklarını vurgulayan Durmuş, "Kreş, okul öncesi eğitim kurumları ve vazife malullüğü konularında kararlı bir şekilde yürütmüş olduğumuz mücadele başarıyla sonuçlanmıştır. Diğer konularda da sonuç alıncaya kadar mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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