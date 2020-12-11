Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş'tan sağlık çalışanları için "ilave haklar" talebi Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş'tan sağlık çalışanları için "ilave haklar" talebi Açıklaması

11.12.2020 14:31 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:34
Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş'tan sağlık çalışanları için

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun, sağlık çalışanları lehine düzenlenmesini, ilave hak ve kazanımlar sunulması talebinde bulundu.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun, sağlık çalışanları lehine düzenlenmesini, ilave hak ve kazanımlar sunulması talebinde bulundu.

Durmuş, yaptığı yazılı açıklamada, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre, sağlık çalışanları da dahil kamu görevlilerinin, mesleklerini yürütürken veya mesleklerinin neden ve etkisiyle malul olmaları ya da vefat etmeleri durumunda "vazife malullüğü" hükümlerinden yararlandığına dikkati çekti.

Bu durumdaki kamu görevlilerinin veya ölenlerin yakınlarının, kanunun öngördüğü vazife malullüğü aylığından emekli ikramiyesine, eğitim öğretim yardımından kamuda bir kişilik istihdama kadar birçok haktan faydalandığına işaret eden Durmuş, şunları kaydetti:

"Kanun bu kadar açık ve tüm kamu çalışanlarını bağlayıcı bir durumda iken, Kovid-19 ile mücadeleleri nedeniyle sağlık çalışanları için yeni bir kanunla 'mesleki hastalık' talebinde bulunma hususunda, tüm taraflar yeniden düşünmelidir. Bize göre yapılması gereken, mevcut kanundaki eksiklikleri, virüsle mücadele süreçlerindeki hassasiyetleri dikkate alarak sağlık çalışanları lehine düzenleyip, ilave haklar ve kazanımlar sunmaktır. Bu kapsamda, kanunun vazife malullüğünden yararlanmak için aranan şartlar arasında saydığı 'b' ve 'c' maddeleri, pandemiyle mücadele eden sağlık çalışanları lehine, tartışmaya/yoruma yer bırakmayacak şekilde acilen düzenlenmek zorundadır."

Durmuş, meselelerin, kısır tartışmalara kurban edilmeden, ideolojik propagandalara malzeme konusunu yapılmadan, ivedilikle çözülmesinden yana olduklarını belirterek, "Unutmayalım ki virüs ne tartışma dinliyor ne de ideolojik ayrım yapıyor. Sağlık çalışanları da virüsü durdurmak için canla başla çalışıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

İlgili Haberler

Başkan Tuncel'den sağlık çalışanları adına Başhekim Dinçel'e Teşekkür
Başkan Tuncel'den sağlık çalışanları adına Başhekim Dinçel'e Teşekkür
Başkan Özlü'den sağlık çalışanlarına mektup
Başkan Özlü'den sağlık çalışanlarına mektup
Başkan Yalçın'dan sağlık çalışanlarına 'Minnetarız' ilanı
Başkan Yalçın'dan sağlık çalışanlarına 'Minnetarız' ilanı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Erkan Akçay Donald Trump Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Başak Dizer Yıldız Tilbe Demet Özdemir Farah Zeynep Abdullah
Spor Sörloth Ersun Yanal Sergen Yalçın Enner Valencia Mauricio Lemos
Tüm Haberler Kız İlaç Samsun Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş'tan sağlık çalışanları için "ilave haklar" talebi Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 14:55:16. #1.14#
title