Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş'tan "ek ödeme" açıklaması Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş'tan "ek ödeme" açıklaması Açıklaması

05.01.2021 13:05 | Son Güncelleme: 05.01.2021 13:08
Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş'tan

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarının ilave ek ödemelerinin kasım ayı gözetilerek bir an önce yapılması gerektiğini belirtti.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarının ilave ek ödemelerinin kasım ayı gözetilerek bir an önce yapılması gerektiğini belirtti.

Durmuş, yazılı açıklamasında, salgınla mücadele sürecinde sağlık çalışanlarına üçer aylık sürelerle yapılan ilave ek ödeme uygulamasında sorunlar yaşandığını aktardı.

Yeni yılın ilk haftasının geride bırakılmasına rağmen kasım ayı ilave ek ödemelerinin yapılmadığını ifade eden Durmuş, bu durumun sağlık çalışanları arasında sorunlara yol açtığını savundu.

"Salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarının ilave ek ödemeleri kasım ayı gözetilerek bir an önce yapılmalı." değerlendirmesinde bulunan Durmuş, şunları kaydetti:

"Ayrıca ilave ek ödeme uygulamasının süresi de uzatılmalıdır. Çünkü pandemiyle mücadele tüm hızıyla devam etmektedir. Mutlak surette gözetilmesi gereken bir diğer husus da ödemelerin hakkaniyetli bir şekilde yapılma zorunluluğudur. Sağlık çalışanlarının tamamı pandemiyle kahramanca mücadele etmektedir."

Sağlık hizmetlerinin çalışanıyla, altyapısıyla bir bütün olduğunu, sistemi ayakta tutanların da fedakar sağlık çalışanları olduğunu anlatan Durmuş, sorunlara kayıtsız kalmanın, ötelemenin, yürütülen hizmetleri aksatacağını ve sistemi yaralayacağını vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hülya Avşar Serdar Ortaç Bülent Ersoy Yılmaz Erdoğan
Spor Erol Bulut Samet Aybaba Arda Kardeşler Oğulcan Çağlayan Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Kaza Elazığ Otomobil Kasımpaşa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş'tan "ek ödeme" açıklaması Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 13:24:30. #1.14#
title