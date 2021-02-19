Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Aslan, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
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Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Aslan, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

19.02.2021 18:45 | Son Güncelleme: 19.02.2021 18:45
Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı Aslan, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Bir süredir Ankara Şehir Hastanesinde Kovid-19 tedavisi gören Sağlık-Sen Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Abdülaziz Aslan, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Bir süredir Ankara Şehir Hastanesinde Kovid-19 tedavisi gören Sağlık-Sen Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Abdülaziz Aslan, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Vefatının ardından naaşı Memur-Sen Genel Merkezi önüne getirilen Aslan için cuma namazı sonrası cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına, Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ve Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Sağlık-Sen Onursal Başkanı Mahmut Kaçar, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ile Memur-Sen'e bağlı sendikaların yönetim kurulu üyeleri, şube başkanları ile çok sayıda seveni katıldı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada, "Dava arkadaşımız, Sağlık-Sen'in Genel Başkan Yardımcısı Abdülaziz Aslan, Rahmeti Rahman'a yürüdü. Rabbim mekanını cennet etsin. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Memur-Sen Genel Sekreteri ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş da Memur-Sen camiası olarak çok üzgün olduklarını, Aslan'ın teşkilatın ağabeyi olduğunu belirtti. Durmuş, Aslan'ın ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diledi.

Cenaze namazı sonrası Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ve Yönetim Kurulu üyeleri, aile üyeleriyle birlikte taziyeleri kabul etti.

Aslan'ın naaşı, yarın kılınacak öğle namazının ardından defnedilmek üzere, memleketi Diyarbakır'a gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

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