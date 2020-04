Sağlık-Sen Diyarbakır Şubesi sağlık çalışanlarını unutmadı Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu ile beraberindekiler, öğrenci yurdunda kalan sağlık çalışanlarına destek olmak için meyve ikramında bulundu.

Çin'nin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınında gecelerini gündüzlerine katarak çalışan sağlık personellerine bir destek de Sağlık-Sen Diyarbakır Şubesinden geldi. Alınan tedbirler kapsamında Süleyman Bin Halid Kız Yurduna yerleştirilen sağlık çalışanlarına Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu ile beraberindekiler destek amaçlı meyve ikramında bulundu.

Sağlık-Sen Diyarbakır Şubesi olarak sağlık çalışanlarının halk için vermiş olduğu mücadeleyi herkesin gördüğünü belirten Ensarioğlu, bu mücadelede sağlık çalışanlarının yanlarında olduklarını söyledi. Ensarioğlu, "Gecesini gündüzüne katarak, sevenlerinden ayrı durma noktasında, izolasyon noktasında bugün yurtta kalan kardeşlerimize küçük bir ikramımız oldu. Kardeşlerimizin ne derece kutsal bir görev yaptığını sizinle paylaşmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın, Sağlık Bakanımızın, ilde valimizin, Sağlık İl Müdürümüzün, Gençlik ve Spor İl Müdürümüzün katkılarıyla ayarlanan yurtla beraber biz sahanın her alanında varız. En ücra ilçemizden tutun hastanelerimize kadar tüm kardeşlerimizin yanındayız, yanında olmaya da devam edeceğiz. Biz çünkü bir aileyiz diyoruz. Bu ailenin bir ferdi olmak da bizim için bir şereftir. Görüyoruz ki sağlık çalışanlarımız halkımız için kendilerini siper ediyor. Bu siper noktasında da daha geçmiş dönemlerde sağlık çalışanlarımız için yapmış olduğumuz taleplerin bugün ne derece haklı olduğumuzu ne derece kısıtlı imkanlarla hizmet ettiğimizin göstergesidir. Biz de sağlık çalışanlarımızla beraber sahanın her alanındayız. Onlar var oldukça Allah'ın izniyle onlara güç kuvvet olmak noktasında bizde onların yanındayız. Rabbim bir an önce bu korona virüsünden hepimizi kurtarsın ve sağlık çalışanlarımıza da güç kuvvet versin diyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

