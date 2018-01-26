Sağlık-Sen'den Türk Tabipler Birliği'ne Tepki

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları (Sağlık-Sen) Sivas Şube Başkanı Efe Zileli, Türk Tabipler Birliği'nin (TTB) Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın sona erdirme çağrısına tepki göstererek terörle mücadeleyi savaş olarak görenler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Zileli, sendika binasında yaptığı açıklamada Türkiye'nin kritik bir süreçten geçtiğini Fırat Kalkanı ile başlayan terörle mücadelenin Zeytin Dalı Harekatı ile devam ettiğini söyledi. Milletin tüm unsurlarıyla bu operasyonu desteklediğini ifade eden Zileli,"Sağlık çalışanlarımız, ülkemiz içinde gerçekleştirilen terörle mücadelede canı pahasına güvenlik güçlerimizin hemen arkasında yer alarak bu mücadeleye katılmıştır. Şimdi de sınırlarımızın ötesinde ülkemizin birlik ve beraberliğini savunmak için çarpışan güvenlik güçlerimizle birlikte üzerine düşeni yapmaktadır. Ülkemizin her kritik aşamasında bazı sözde meslek örgütleri terör dili kullanarak terör savunuculuğu yapmaktadır. Bu örgütlerden biri de Türk Tabipler Birliği'dir. Milli konularda, milletimizin ve temsil ettiği hekimlerin yanında duruş sergileyemeyen Türk Tabipler Birliği yaptığı açıklamayla terörle mücadeleyi savaş olarak nitelemiş ve bu mücadelenin hemen sona erdirmesi çağrısında bulunmuştur. Sağlık-Sen olarak söz konusu açıklamayı şiddetle ve lanetle kınıyor, terör ve örgütlerini destekleyici bu açıklamadan dolayı cumhuriyet savcılarımızı göreve çağırıyoruz." dedi.

Savaş ile terörle mücadeleyi bilemeyecek cehaletteki kişilerin başkalarına akıl vermelerinin hadleri olmadığını vurgulayan Zileli,"Devletler arasındaki silah mücadeleye savaş, terör unsurlarını yok etmeye yönelik yapılana ise terörle mücadele denir. Terör örgütlerine karşı yapılan operasyona savaş demek iyi niyetten uzak bir yaklaşımdır." diye konuştu.

Zileli, Türk Tabipler Birliği Sivas Şubesi'nin çağrıya destek vermediğini, destek verenler hakkında da suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti. - SİVAS