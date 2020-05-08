Sağlık-Sen'den tarım işçisi çocuklara yardım eli
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Sağlık-Sen'den tarım işçisi çocuklara yardım eli

Sağlık-Sen'den tarım işçisi çocuklara yardım eli
08.05.2020 13:59 | Son Güncelleme: 08.05.2020 13:59

Sağlık-Sen Eskişehir Şubesi gönüllü Vefa Grubu üyeleri, tarım işçisi olarak çalışan çocuklara oyuncak ve giyim yardımı yapmak için bir kampanya başlattı.

Sağlık-Sen Eskişehir Şubesi gönüllü Vefa Grubu üyeleri, tarım işçisi olarak çalışan çocuklara oyuncak ve giyim yardımı yapmak için bir kampanya başlattı.

Sağlık-Sen Eskişehir Şubesi, Eskişehir'de tarım işçisi olarak çalışan miniklere 'Ramazan paylaşmaktır' diyerek yardım eli uzattı. Sendika içinde kurulan gönüllü Vefa Grubu üyeleri tarafından başlatılan kampanya ile tarım işçisi çocuklara oyuncak ve giyim yardımı yapılacağı açıklandı. Yardım etmek ve destek olmak isteyen vatandaşlara ise çağrıda bulunuldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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