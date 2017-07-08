Sağlık-Sen'den Suriyeli Ailelere Ziyaret

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, son dönemde Suriyeliler ile Türk vatandaşları arasında gerginliklerin tırmandırılmaya çalışıldığını belirterek, "Milletimiz bu provokatörlere fırsat vermemeli." dedi.



Memiş, Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşayan Suriyeli sığınmacıları evlerinde ziyaret etti.



Suriye'deki iç savaşta eşini kaybeden, engelli kız kardeşi ve 8 çocuğuna tek başına bakan Amel Tarbo'nun evine de ziyarette bulunan Memiş, ailenin sıkıntılarını dinledi.



Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Memiş, Sakarya'da dokuz aylık hamile Emani (20) ve 10 aylık bebeği Halaf Al-Rahmun'un vahşice öldürülmesine tepki gösterdi.



Memiş, "Sakarya'da maalesef insanlık dışı bir katliama milletçe şahitlik ettik. Öldürülen kardeşimizin kocasının yaptığı açıklama gerçekten göz yaşartıcıydı. O kardeşimiz, jandarmaya 'Lütfen Suriye'deki yakınlarımıza tecavüze uğrayıp öldürüldü demeyin, kaza geçirdi deyin, Türkiye'ye leke gelmesin.' dedi. O kardeşimizdeki insanlığa karşı, bu insanlık dışı katliamı yapanları lanetliyorum." ifadelerini kullandı.



Yaşatmak için var olan bir dinin mensupları olarak Suriyelilere ve tüm mazlum milletlere her zaman sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Memiş, "Dün o hunharca katliamı yapan alçaklar, Allah'tan cezalarını bulacaklardır. Bundan sonra inşallah bu tür olaylarla karşı karşıya kalmayacağız." diye konuştu.



Birtakım provokatörlerin, Türkiye'nin, Beşşar Esed'in saldırılarından kaçan sığınmacılara ev sahipliği yaptığı bir dönemde halkı Suriyelilere karşı kışkırtmak istediğini belirten Memiş, "Biz en yüce dinin, İslam dininin temsilcisiyiz. Paylaşmayı bilen bir dinin temsilcisiyiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu kardeşlerimize sonuna kadar ev sahipliği yapacağız. Onların namuslarına sahip çıkacağız. Milletimiz provokatörlere fırsat vermemeli." değerlendirmesinde bulundu.



Suriyeli yetim çocuklara, kocaları şehit düşen kadınlara, ülkelerindeki savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen tüm sığınmacılara yardım etmenin önemine değinen Memiş, "Bu kardeşlerimize kapılarımızı sonuna kadar açarak, onlara yardım etmeye devam edeceğiz." dedi.



Memiş, Suriyeli çocuklara oyuncak ve çikolata dağıttı.