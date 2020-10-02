Sağlık-Sen'den Suriye ve sınır hattında görev yapan sağlık çalışanlarına ziyaret
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sağlık-Sen'den Suriye ve sınır hattında görev yapan sağlık çalışanlarına ziyaret

02.10.2020 17:53 | Son Güncelleme: 02.10.2020 17:57
Sağlık-Sen'den Suriye ve sınır hattında görev yapan sağlık çalışanlarına ziyaret

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ve beraberindeki heyet, Suriye ve sınır hattında görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ve beraberindeki heyet, Suriye ve sınır hattında görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık-Sen heyeti, Suriye sınır hattındaki Elbeyli Mihti Kaplan Entegre Sağlık Merkezi ile Suriye'nin kuzeyindeki Çobanbey Devlet Hastanesi ve 112 Acil Komuta Merkezi'ni ziyaret ederek, sağlık çalışanlarının sorunlarını dinledi, son durum hakkında bilgi aldı.

Çobanbey Devlet Hastanesi ziyaretinde açıklama yapan Sağlık-Sen Genel Başkan Semih Durmuş, sınır hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarının savaştan kaçan insanlara umut olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Canla başla görev yapan sağlık çalışanlarımız dil, din, ırk, ayrımı gözetmeden görevlerini yerine getiriyorlar. Bu fedakarlık sağlık çalışanlarımızın insan sağlığına verdiği değeri gözler önüne seriyor. Silahların gölgesinde şifa dağıtmak, kendi canından vazgeçip evinden, ailesinden binlerce kilometre uzakta, başka canlar için alın teri dökmek paha biçilemez bir fedakarlık örneğidir. Sağlık çalışanları tarihe altın harflerle yazılacak çalışmalara imza atıyorlar. Allah, sınırın her iki tarafında görev yapan sağlık çalışanlarımıza güç ve kuvvet versin."

Genel Başkan Durmuş'a Genel Başkan Yardımcıları Şemsettin Karadoğan ve Yusuf Dural ile Sağlık-Sen Kilis Şube Başkanı Hüseyin Özcan da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ayhan Bilgen Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şehrazat Müge Anlı Halil Sezai Acun Ilıcalı
Spor Samatta Sörloth Can Bartu Fatih Terim Mbaye Diagne
Daha Fazla Kız Ekim İşgal Avrupa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sağlık-Sen'den Suriye ve sınır hattında görev yapan sağlık çalışanlarına ziyaret - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.10.2020 18:22:55. #1.15#
title