Sağlık-Sen'den, "sağlık çalışanları kontrol noktalarında görevlendirilmesin" talebi Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Dursun, sahada personel eksikliğinin olduğu bu dönemde sağlık çalışanlarının asli görevlerini yapması gerektiğini belirtti.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Dursun, sahada personel eksikliğinin olduğu bu dönemde sağlık çalışanlarının asli görevlerini yapması gerektiğini belirtti.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Durmuş, Kovid-19 ile mücadele kapsamında kurulan sağlık kontrol noktalarında ateş ölçümü yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Sağlık çalışanlarının şikayet ve taleplerini dinleyen Durmuş, ülkenin zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, sağlık çalışanlarının bu sürecin "ateş hattı neferleri" olduğunu söyledi.

Durmuş, sağlık çalışanlarının trafik kontrol noktalarında görevlendirilmesinin büyük riskler taşıdığını belirterek, bu uygulamadan vazgeçilmesini istedi. Durmuş, "Çorum'da bir sağlık çalışanı arkadaşımız trafik kontrol noktasında kamyonet çarpması sonucu yaralandı. Sahada personel eksikliğinin olduğu bu dönemde sağlık çalışanı arkadaşlarımız asli görevlerini yapmalıdır." ifadesini kullandı.

Her zaman sağlık çalışanlarının yanlarında olduklarını dile getiren Durmuş, "Sahada önemli sorunlarla karşı karşıya kalındığının bilincindeyiz. Tüm teşkilatımızla bu sorunların çözümü hususunda çalışmalar yapıyoruz. Sağlık çalışanları gibi güvenlik görevlisi arkadaşlarımız da büyük özveriyle çalışıyorlar. Hep birlikte salgının üstesinden geleceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA