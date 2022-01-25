Sağlık-Sen'den 'sabit ek ödeme' eylemiSAĞLIK ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Bakanlık Şubesi üyeleri, Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı ile bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan sağlık çalışanlarının sabit ek ödemelere yapılan yüzde 20 artıştan yararlanamamasına tepki gösterdi.

Sağlık-Sen'den 'sabit ek ödeme' eylemi

SAĞLIK ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Bakanlık Şubesi üyeleri, Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı ile bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan sağlık çalışanlarının sabit ek ödemelere yapılan yüzde 20 artıştan yararlanamamasına tepki gösterdi.

Memur Sendikaları Konfederasyonu'na (Memur-Sen) bağlı Sağlık-Sen Bakanlık Şubesi üyeleri, Ankara Şehir Hastanesi acil servisi önünde bir araya geldi. Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı ile bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan sağlık çalışanlarının sabit ek ödemelere yapılan yüzde 20 artıştan yararlanamamasına tepki gösteren sağlık çalışanları, 'Yüzde 20 sabit ek ödemede adalet istiyoruz' yazılı pankart açıp, düzenlenmenin tüm sağlık çalışanlarına yönelik yapılmasını istedi.

Başkan Eren, 2 bin 500 sağlık çalışanının yok sayılmasına, emeklerinin hor görülmesine rıza göstermediklerini belirterek, "Aynı bakanlığa bağlı, aynı kurumda ve aynı işi yapan çalışanların, farklı mevzuatlara tabi oldukları gerekçesiyle farklı ücret almaları, 'eşit işe eşit ücret' ilkesine de aykırıdır. Bu uygulama apaçık bir eşitsizliktir. Bu eşitsizliği reddediyoruz. Geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık Komisyonu üyesi milletvekillerimizi ziyaret ettik ve bu mağduriyet hakkında bilgi verdik. Bu ayrımcılığa son verilmesi gerektiğini, sorunun çalışma barışına büyük bir darbe vurduğunu ifade ettik. Buradan bir defa daha sesleniyoruz; yanlışın neresinden dönülse kardır. Yeter ki iyi niyetli çözüm iradesi ortaya konsun. Yeter ki çözüm odaklı adımlar bir an önce atılsın. Yeter ki çalışma barışı daha fazla zedelenmesin" diye konuştu.