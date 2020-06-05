Sağlık-Sen'den, İlçe Emniyet Müdürü Ağırgötüren'e ziyaret Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın, sendika yöneticileri ile İdil İlçe Emniyet Müdürü olarak atanan Barış Ağırgötüren'i ziyaret etti.

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın, sendika yöneticileri ile İdil İlçe Emniyet Müdürü olarak atanan Barış Ağırgötüren'i ziyaret etti.

Yalçın ve sendika yöneticileri Ağırgötüren'i makamında ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Sağlık camiası olarak güvenlik güçlerinin her zaman yanında olduklarını kaydeden Yalçın, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ağırgötüren de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA