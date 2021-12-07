Sağlık-Sen'den "ek gösterge düzenlemesinin tüm sağlıkçıları kapsaması" talebi

ARDAHAN (AA) - Ardahan, Kars ve Ağrı'da Sağlık-Sen üyesi sağlık çalışanları, maaş zammı talebiyle bir günlük iş bırakma eylemi yaptı.

Ardahan'daki sendika üyeleri, ellerinde pankart ve afişlerle Ardahan Devlet Hastanesi önünde bir araya geldi.

Sağlık-Sen Ardahan Şube Başkanı Selçuk Recepoğlu, burada grup adına yaptığı açıklamada, tüm sağlık çalışanlarının beklentisinin makul ve kalıcı bir ücret politikasının benimsenmesi olduğunu belirtti.

Zam konusunda ayrımcılık istemediklerini ifade eden Recepoğlu, şunları konuştu:

"Adil bir zam kararı bekliyoruz. Pandemi ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Bu konudaki başarıyı bizleri alkışlamayan ve teşekkür etmeyen kalmamıştı. 'Alkışlıyoruz, teşekkür ediyoruz' diyenler, bir kısmını mı alkışladılar, hayır. Ayırım yapmaksızın tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ettiler ve alkışladılar. Bunu yapanlar ayırım yapmadan teşekkür ettiler. Zam konusuna gelince bu ayırımcılık neden, ayrımcılık yaparak yüz binlerce sağlık çalışanı ile helalleşeceklerini mi düşünüyorlar?"

Ağrı

Ağrı'da ise Sağlık-Sen üyesi sağlık çalışanları, İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya geldi.

Sağlık-Sen Ağrı Şube Başkanı Fevzi Mağal, burada yaptığı konuşmada, hekimlere yönelik açıklanan 2 bin 500 ile 5 bin lira aralığındaki zammın tüm sağlık çalışanlarını kapsaması gerektiğini söyledi.

Yüzbinlerce sağlık çalışanı olduğunu ve taamına zam yapılması gerektiğini vurgulayan Mağal, perşembe günü de iş bırakacaklarını aktardı.

Kars

Kars'ta da Sağlık-Sen üyesi sağlıkçılar, Harakani Devlet Hastanesi önünde bir araya gelerek eylem yaptı.

Sağlık-Sen Kars Şube Başkanı Muharrem Koskalan, burada yaptığı konuşmada, sağlık çalışanlarının fedakarca çalıştığına dikkati çekerek, "Biz hekimlere zam verilmesi noktasında sevindik, mutlu olduk ancak diğer geri kalan bütün sağlık çalışanlarının kapsam dışında olmasına da üzüldük. Tepkimiz bunadır." ifadesini kullandı.

Basın açıklamasına Memur-Sen Kars Şubesi Başkanı Mahmut Kaan İlgar ve Memur Sen Konfederasyonuna bağlı sendikalar da destek verdi.

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AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri

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