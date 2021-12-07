Sağlık-Sen'den "ek gösterge düzenlemesinin tüm sağlıkçıları kapsaması" talebi

OSMANİYE (AA) - Sağlık-Sen üyesi sağlık çalışanları Adana, Hatay ve Osmaniye'de, hekimlere yönelik ücret düzenlemesinin tüm sağlık çalışanlarını kapsaması talebiyle basın açıklaması yaptı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya gelen sendika üyeleri "ek gösterge düzenlemesinin tüm sağlıkçıları kapsaması" talebini dile getirdi.

Sağlık-Sen Adana Şube Başkanı Bekir Nennioğlu, burada yaptığı basın açıklamasında, hekimlerin ücretlerinde 2 bin 500 ila 5 bin lira iyileştirme yapılacağının duyurulduğunu anımsatarak, bunu sonuna kadar desteklediklerini söyledi.

İyileştirmeler için geç bile kalındığını belirten Nennioğlu, "Bu dediklerimiz dışında kullandığımız başka bir cümle yok. Bu dediklerimizin aksini iddia eden varsa ortaya çıksın. Algı operasyonuyla sendikamızın haklı mücadelesine gölge düşürmeye çalışanlar iddialarını ispatla yükümlüdürler. İspatlamazlarsa yalancıdırlar, iftiracıdırlar." dedi.

Nennioğlu, iyileştirmenin tüm sağlıkçıları kapsamasını istediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan ve hekimden hemşiresine, teknikerden memuruna sağlık çalışanlarının tümünü kapsamayan bir çalışma, kadüktür, bizim kabul edebileceğimiz bir durum değildir. Hiçbir sağlık çalışanı bu düzenlemenin dışında tutulmamalıdır. Bu büyük bir haksızlıktır. Bizim tepkimiz bunadır ve bu tepki haklı bir tepkidir. Hekimlere verileni destekliyoruz ama bu ek ödeme artışı tüm sağlık çalışanlarına olsun istiyoruz."

Hatay

Hatay Sağlık-Sen Şube Başkanı Feleytun Fatih Gönç de hekimlere yönelik ücret düzenlemesinin tüm sağlık çalışanlarını kapsamasını talep ettikleri bir yazılı açıklama yaptı.

Gönç, açıklamasında, hiçbir sağlık çalışanının söz konusu düzenlemenin dışında tutulmaması gerektiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece Sağlık Bakanlığı çalışanları değil aynı zamanda üniversite hastanesinde çalışan öğretim üyeleri, araştırma görevlileri, aile hekimliği çalışanları da bu düzenlemenin dışında tutulmuştur. Şunun altını özellikle çiziyoruz, yetkili sendika olarak biz zam yapılmasına asla karşı değiliz, olamayız da. Zamma karşı olmamız, sendikal kimliğimizi ve mücadelemizi inkar anlamına gelir. Biz zam üzerinden ayrımcılık yapılmasına karşıyız."

Osmaniye

Sağlık-Sen Osmaniye Şubesi üyesi sağlıkçılar da İl Sağlık Müdürlüğü binası önünde bir araya geldi.

Sendikanın şube başkanı Muhittin Çenet, burada, doktorlara verilmesi planlanan ücret artırımına sonuna kadar destek verdiklerini söyledi.

Bazı çevrelerce Sağlık-Sen üzerinden bir algı operasyonu yapılmaya çalışıldığını aktaran Çenet, şunları kaydetti:

"Kimse sendikamız üzerinden algı oluşturmaya ve bizi hekim arkadaşlarımızla karşı karşıya getirmeye çalışmasın. Sendikamızın, hekim temsilcisi sendika ve odalarla nasıl güzel iş birlikleri yaptığımız çok iyi biliniyor. Biz, hekimlere öngörülen bu artıştan en az onlar kadar sağlık sektöründe alın teri döken diğer çalışanların da yararlanmasını talep ediyoruz."

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AA / Bekir Ömer Fansa - Son Dakika Haberleri

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