Sağlık-Sen'den "Dönerli" Döner Sermaye Tepkisi

Sivas'ta, Sağlık-Sen üyeleri, döner sermaye sistemini protesto için vatandaşlara döner ikram ederken, üyelerine ise boş ekmek dağıttı.

Sivas Numune Hastanesi önünde toplanan grup adına basın açıklamasını okuyan Sağlık-Sen Sivas Şube Başkanı ve Memur-Sen Sivas İl Temsilcisi Efe Zileli, sağlıkta dönüşüm programı ile sağlık çalışanlarının iş yükü noktasında motivasyon ve verimliliğini sağlamak amacıyla döner sermaye ek ödeme uygulamasının hayata geçirildiğini söyledi.

Döner sermaye sistemini eleştiren Zileli, "Sağlık çalışanları üzerinde yaptığımız anketlerin neredeyse tamamında çalışanların en çok şikayet ettikleri husus, adaletsiz döner sermaye dağıtımıdır. Hekimlerde, azalan kaynaklar ve sistemin rekabeti teşviki nedeniyle iş barışı bozulmuştur. Hekim dışındaki sağlık hizmetleri, genel idari hizmetler, teknik hizmetler ve yardımcı hizmetler sınıfı personelinin neredeyse tamamı sabit üstü ek ödeme alamaz duruma gelmiştir." diye konuştu.

Son yıllarda hastanelerin gelirlerinin, sunulan hizmetin sayısal verilerinin arttığını, buna karşılık sağlık çalışanlarının elde ettikleri döner sermayenin artamadığını, hatta geriye gittiğini savunan Zileli, çalışanların neredeyse tamamının memnuniyetsiz olduğu döner sermaye sisteminde köklü değişikliklere gidilmesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamanın ardından Zileli, boş döner ocağı başında, daha önceden hazırlanmış ekmek arası dönerleri vatandaşlara ikram ederken, üyelerine ise boş ekmek dağıttı.