Sağlık-Sen'den Basın Açıklaması

Sağlık-Sen Mardin Şube Başkanı Mehmet Selim Ünverdi, bir ulusal bir kanalda yayınlanan Dargeçit İlçe Devlet Hastanesi'ne Doğum yapmak için başvuran hastaların ticari taksi vasıtasıyla nakli ve bazı hastaların Midyat Devlet Hastanesi'ne sevki esnasında yolda doğum yaptığına yönelik basında çıkan haberleri üzerine açıklama yaptı.

Dargeçit Devlet Hastanesi önünde bir araya gelen Sağlık-Sen Mardin Şube üyeleri ve sağlık çalışanları adına basın açıklaması yapan Ünverdi, "28.01.2019 tarihinde ulusal bir kanalda yayınlanan Dargeçit İlçe Devlet Hastanesi'ne Doğum yapmak için başvuran hastaların ticari taksi vasıtasıyla nakli ve bazı hastaların Midyat Devlet Hastanesi'ne sevki esnasında yolda doğum yaptığına yönelik asılsız bir haber yayınlanmıştır."

Ünverdi, açıklamasında şunları söyledi:"2002 yılı ile başlayan sağlıkta dönüşümün mimarları olan, biz sağlık çalışanları olarak Mardin İlimiz Dargeçit İlçe Devlet Hastanesi çalışanlarımıza yönelik yapılan bu asılsız ve mesnetsiz haber hepimizi derinden üzmüştür. Sormak lazım; sağlıkta şiddetin arttığı son günlerde bu gibi haberlerin yapılması kime ve kimlere hizmet ediyor." dedi.

Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bu günlerde bu haberin ne için yapıldığı ve kimlere hizmet ettiğini kamuoyunun dikkatine sunduklarını kaydeden Ünverdi, "Dargeçit ilçemiz konum itibari ile ilimizin en ücra noktasında yer almasına rağmen; gece gündüz demeden 7 gün 24 saat zorlu şartlar altında hizmet veren sağlık çalışanlarının emeklerine yapılan bu ve bu denli aslı astarı olmayan haberleri Mardin Sağlık-Sen Ailesi olarak kabul etmemiz asla mümkün değildir. Sağlık camiamızın onurunu zedeleyen ve çalışanlarımızın itibarını küçük düşürücü haber ve beyanların gerçek dışı olduğunu belirtmek istiyorum. Halkın doğru bilgi edinme hakkını gasp eden, haber ve habercilik etiği ile asla bağdaşmayacak yöntemlerle kamuoyunun doğruyu öğrenme hakkını gasp eden kişi ve kuruluşları da yüce milletimizin vicdanına havale ediyorum. Yetkili sendika olarak; Bu ve buna benzer asılsız haber yapanları şiddetle ve nefretle kınıyor, her zaman sağlık çalışanlarımızın hak ve menfaatlerini koruyacak ve vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetini sunmaya devam edeceğiz." İfadelerinde bulundu.

Yapılan basın açıklamasının ardından Sağlık-Sen üyeleri ve sağlık çalışanları olayı alkışlarla protesto ederek, görevlerinin başına döndü.

Kaynak: AA