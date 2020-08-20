Sağlık-Sen'den aile hekimlerine ilişkin rapor Açıklaması
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Sağlık-Sen'den aile hekimlerine ilişkin rapor Açıklaması

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) tarafından hazırlanan raporda, aile hekimlerinin ek ödemelerin performansa bağlı değil, re'sen olmasını talep ettikleri belirtildi.

Sağlık-Sen'den aile hekimlerine ilişkin rapor Açıklaması
20.08.2020 16:45 | Son Güncelleme: 20.08.2020 16:45

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) tarafından hazırlanan raporda, aile hekimlerinin ek ödemelerin performansa bağlı değil, re'sen olmasını talep ettikleri belirtildi.

Sağlık-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM) tarafından hazırlanan "Kovid-19 Öncesi Aile Hekimlerinin Sorunlarına İlişkin Tespit ve Çözüm Önerileri" sonuç raporu yayımlandı.

Aile hekimliği uygulamasından birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunumunda köklü değişiklikler ortaya konmasının beklendiği ifade edilen raporda, ancak geçmiş yıllarda gerçekleştirilen aile sağlığı merkezi çalışanlarının sorunlarına yönelik çalışmalarda elde edilen sonuçlar da incelendiğinde bugün gelinen noktada aile hekimliği adına nitelikli ve kapsayıcı bir yol katedilemediği belirtildi.

Raporda, şu görüşlere yer verildi:

"Aile hekimlerinin önemli bir diğer sorunu ise rapor konusudur. Usulsüz rapor istekleri karşısında sorunlar yaşayan aile hekimlerinin, istekleri yerine getirmemesi halinde şiddete maruz kaldıkları da beyanları arasındadır. Şiddetin yanı sıra denetleme sistemindeki ve negatif performans uygulamasındaki yanlış yöntemlerin aile hekimleri üzerinde bir mobbing aracı olarak kullanıldığı ifade edilmektedir. Eğitim ve oryantasyon dönemlerinde mevzuata ilişkin bilgilendirme yapılmadığı için mevzuata tam anlamıyla hakim olunamaması aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları için önemli bir sorundur.

Aynı zamanda aile hekimlerinin muhasebe işlemleri, personel giriş çıkışları, izinler noktasında yaşadıkları sorunlar ve carilerin bu konulardaki hizmet alımlarında yetersiz olması aile hekimlerini sağlık hizmeti sunmanın dışına itmekte ve meslekleri dışında birçok ek görev ile muhatap etmektedir. Aile sağlığı merkezlerinin bir kamu kurumu olarak idare edilmesi ve bu şekilde hizmet sunması noktasında devlet eliyle nitelikli ve donanımlı hale getirilmesi sağlık hizmet sunumunun kalitesini artıracaktır."

Raporda, negatif performansa tabi olmamak için çabalamanın yanında, vatandaşın ulaşılabilir olmaması ve bu durum karşısında ise herhangi bir yaptırıma muhatap olmamasının aile sağlığı çalışanlarını yıpratan bir etken olduğu anlatıldı.

Aynı zamanda güvenliksiz bir alan olan aile sağlığı merkezlerinde şiddetin en öncelikli muhataplarının aile sağlığı çalışanları olduğuna işaret edilen raporda, "Zaman zaman görevleri dışında işleri de yerine getirmek zorunda kalan aile sağlığı çalışanlarının yasal haklarını kullanma konusunda da personel azlığından kaynaklı önemli sıkıntılar yaşadıkları görülmektedir." bilgisi paylaşıldı.

Salgın döneminde aile hekimlerinin talepleri

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını başladığında ek bir ücret talebi olmayan aile hekimlerinin de Bakanlığın açıklaması üzerine bir beklenti içine girdiği ifade edilen raporda, şunlar kaydedildi:

"Bugüne kadar ödemeler ile ilgili bir gelişmenin yaşanmaması ise aile sağlığı merkezi çalışanlarının motivasyonunu olumsuz etkilemiştir. Bakanlık tarafından eğer bir ek ödeme gerçekleşecek ise bu ödemenin tüm sağlık çalışanlarına kadrolu sözleşmeli farkı gözetilmeksizin hakkaniyetli bir şekilde ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca verilecek olan bu ek ödemelerin performansa bağlı bir ödeme değil, re'sen bir ödeme olması aile hekimlerinin talepleri arasında yer almaktadır. Bu süreçte ekstra ücretlendirme yerine kesinti uygulamamaları da bir çözüm yöntemi olabilir. Vergi dilimlerinde yapılacak bir düzenleme ile de mevcut durum iyileştirilebilir. Aynı zamanda Kovid-19 sürecinde elzem olan maske ve dezenfektan gibi malzemelerin temininde gerekli destek tüm kamu hastanelerine olduğu gibi aile sağlığı merkezlerine de sağlanmalıdır."

Kaynak: AA

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