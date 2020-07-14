Sağlık-Sen'den 15 Temmuz mesajı
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Sağlık-Sen'den 15 Temmuz mesajı

Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde yaptığı açıklama ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü kutladı.

Sağlık-Sen'den 15 Temmuz mesajı
14.07.2020 16:03 | Son Güncelleme: 14.07.2020 16:08

Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümünde yaptığı açıklama ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü kutladı.

Sağlık-Sen Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı mesajında, 15 Temmuz 2016'da milletimizin göz bebeği Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yuvalanmış Fetullahçı Terör Örgütü mensubu bir grup askerin emir-komuta zinciri dışına çıkarak tarihin en büyük ihanetlerinden birini gerçekleştirdiğini belirterek, "Hain darbe girişiminin haber alınmasının hemen ardından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile alanlara inen milletimiz, tanklara karşı vücudunu siper ederek, büyük bir kahramanlık destanına imza atarken, darbecileri de bozguna uğratmıştır" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'un milletimizin vatan, bayrak, ezan ve demokrasimize yönelik her türlü tehdidi yok etmek için canını seve seve ortaya koyacağını bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayan Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı mesajında, "Her alanda güçlü bir Türkiye'den rahatsızlık duyanların ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına engel olmak ve milletimizin boyunduruk altına girmesini sağlamak amacıyla giriştikleri hain darbe planı vatan, bayrak ve ezan için canını seve seve vermeye hazır olan milletimizin kararlı duruşu ile püskürtülmüştür. Türk milletinin ayağına pranga vurulamayacağının bir göstergesi olan 15 Temmuz, bu anlamda tarihte eşine az rastlanılabilecek tarzdaki bir kahramanlık destanıdır. Tarihimizdeki en önemli kilometre taşları arasında yer alan 15 Temmuz, tüm dünyaya demokrasi dersi verilmesi açısından da önem taşımaktadır. Bizler bugün bu topraklarda huzur ve güven içinde yaşamamızı, Malazgirt'ten günümüze milletimizin birlik ve beraberliği, vatanımızın bağımsızlığı ve bütünlüğü için gözlerini kırpmadan şehadet şerbetini içen şehitlerimize borçluyuz. 15 Temmuz'un yıldönümünde milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü coşku ile kutlarken, tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Şehitlerimizi de, ihaneti de, sadakati de unutmayacağız. Unutturmayacağız. Allah bir daha bu millete yeni 15 Temmuz'lar yaşatmasın. Yıkıcı ve bölücü terör örgütlerinin milletimiz arasına nifak tohumları ekmesine müsaade etmesin" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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