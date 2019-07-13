Sağlık-Sen çalışanları yemekte buluştu

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Kurtalan Şubesi, üyeleriyle yemekte bir araya geldi.

Sağlık-Sen Kurtalan Şubesi üyeleri bir lokantada düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Sağlık-Sen Siirt Şube Başkanı Vesim Eviz, burada yaptığı konuşmada, sağlık çalışanlarının sorunlarını toplu sözleşmede dile getireceklerini belirtti.

Eviz, "Biz büyük bir aileyiz. Sağlık çalışanları olarak çok büyük bir sorumluluğumuzun olduğunun da farkında olarak görevimizi en iyi şekilde yerine getirmek zorundayız." dedi.

Eviz, Kurtalan Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Songül Erdem'e kurumsal ve sendikal çalışmalarından dolayı başarı plaketi verdi.

Etkinliğe, Kurtalan Devlet Hastanesi Müdürü Mesut Sabaz, Sağlık-Sen Kurtalan Şube Başkanı Numan Sevcan ve sağlık çalışanları katıldı.

Kaynak: AA