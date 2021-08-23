Sağlık Sen, Burdur'daki sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti protesto etti
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Sağlık Sen, Burdur'daki sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti protesto etti

Sağlık Sen, Burdur'daki sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti protesto etti
Anadolu Ajansı / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Sağlık-Sen üyeleri, Burdur'da 2 hemşire ve güvenlik görevlilerinin darbedilmesini protesto etti.

Sağlık-Sen üyeleri, Burdur'da 2 hemşire ve güvenlik görevlilerinin darbedilmesini protesto etti.

Sendikanın Burdur Şubesi Başkanı Mehmet Faruk Ozan ve üyeler, Burdur Devlet Hastanesinin önünde bir araya gelerek, sağlıkçıların şiddete uğramasına tepki gösteri.

Ozan, buradaki konuşmasında, şifa dağıtan ellere uygulanan şiddeti kınadıklarını söyledi.

Salgın döneminin fedakar çalışanları olan sağlık çalışanlarının neredeyse her gün şiddete uğradıklarını belirten Ozan, "Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet giderek artmaktadır. Bu vahim bir durumdur ve bunun son örneğini Burdur'da yaşadık. Yaşanan saldırıda yaralanan sağlık çalışanlarına geçmiş olsun diliyoruz." dedi.

Ozan, toplumun şifa kaynağı sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti sebebi ne olursa olsun kabul etmediklerini vurguladı.

"Mücadeleleriyle yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) bile alt eden sağlık çalışanları ne yazık ki şiddet meselesiyle baş edemiyor" diyen Ozan, şunları dile getirdi:

"Şiddet sağlık çalışanlarına en beklemedikleri anda geliyor. Saldırgan hasta veya hasta yakını olabiliyor. Sağlık emekçileri bunu hak etmiyor, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddeti kınıyoruz. Saldırganların ceza almaması hem sağlık çalışanlarını derinden üzmektedir hem de şiddet olaylarını artırmaktadır. Bu duruma artık dur denilmeli, gerekli tüm önlemler alınmalıdır. Fedakarca çalışan sağlık emekçilerine şiddet uygulayanlar en ağır cezayı almalılar."

Sendika üyeleri açıklamanın ardından dağıldı.

Burdur'da dün akşam saatlerinde devlet hastanesinde görevli sağlık çalışanlarını darbettikleri iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alınmış, şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edilmişti.

Sağlık Sen, Burdur'daki sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti protesto etti
Sağlık Sen, Burdur'daki sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti protesto etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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