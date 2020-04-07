Sağlık-Sen Başkanı Özal "112 çalışanlarının hastane yemeklerinden yemeli"
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Düzce, Güncel

Sağlık-Sen Başkanı Özal "112 çalışanlarının hastane yemeklerinden yemeli"

Sen Düzce Şube Başkanı Cihan Özal, Sağlık-Sen Genel Merkezi tarafından Sağlık Bakanlığı'na gönderilen '112 Çalışanlarının hastane yemeklerinden faydalanması' konusu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

07.04.2020 18:40 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:40
Sağlık-Sen Başkanı Özal

Sen Düzce Şube Başkanı Cihan Özal, Sağlık-Sen Genel Merkezi tarafından Sağlık Bakanlığı'na gönderilen '112 Çalışanlarının hastane yemeklerinden faydalanması' konusu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özal, "112 personellerinin yetersiz beslenmesi Korona Virüs vakalarına karşı risk atlında bulunmasına sebep oluyor" dedi.

Sağlık-Sen Genel Merkezi, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bir dilekçe verdi. 112 personellerinin hastane yemeklerinden yemesinin istediği dilekçe bakanlığa gönderildi. Konu ile ilgili olarak Düzce Sağlık-Sen Şube Başkanı Cihan Özal, 112 personellerinin yemekleri konusunda hastanelerden yemesi gerektiğini vurguladı.

Özal şöyle devam etti: "Bilindiği üzere 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görevli personele, toplu sözleşme hükmü gereği yapılan düzenleme ile nakdi yemek yardımı yapılmaktadır. 21 Kasım 2016 tarihinde yayımlanan 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde Görevli personele tayin bedeli verilmesi hakkında usul ve esaslara göre nakdi yemek yardımından A1, A2, ve C tipi Acil Sağlık Hizmetleri istasyonları ile İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezinde fiilen görev yapan personel yararlanamamaktadır. Ülkemizde de etkisini gösteren ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi, ilan edilen COVİD-19 vakaları ile mücadele kapsamında sağlık çalışanları en önemli asli unsurdur. Sahada yaşanan Covid-19 vakalarına 112 personeli müdahale etmektedir. Lokanta, kafe ve benzeri yerlerin kapalı olması nedeniyle 112 biriminde görev yapan sağlık çalışanlarının beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasında bir takım zorluklar yaşanmaktadır. Hastane çalışanları gibi yemek imkanları bulunmayan 112 çalışanlarının yetersiz beslenmesi, Covid-19 vakalarına karşı risk altında bulunmasına sebep olmaktadır. 112 Acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personelin, pandemi süreci boyunca hastane yemekhanelerinden yararlanması gerekmektedir." - DÜZCE

Kaynak: İHA

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