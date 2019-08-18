Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Kuluöztürk: "Yeni bir teklif bekliyoruz"

18.08.2019 11:17

Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, 5'inci Dönem Toplu Sözleşme Görüşmelerine ilişkin, "Piyasanın rakamları net bir şekilde önümüzde dururken teklif edilen rakamlar mantıkla çelişiyor. Yeni ve beklentileri kapsayan, ülkenin ekonomik gerçeklikleriyle bağdaşan bir teklif bekliyoruz" dedi.

5'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında Memur-Sen ve hükümet yetkilileri bir araya geldi. Yapılan görüşmede, 2020 yılı için yüzde 3 refah payı, taban aylığa 200 TL ilave ve yüzde 8+7 zam, 2021 yılı için yüzde 2 refah payıyla yüzde 6+6 zam talebinde bulunan Memur-Sen'e hükümetin cevabı 2020 için yüzde 3 buçuk+3, 2021 için yüzde 3+ 2 buçuk oldu.

Memur-Sen Konfederasyonu'nun kamu işveren heyetine kabul edilebilir bir teklifle gittiğini hatırlatan Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, hükümet tarafından yapılan teklifin binlerce memur ve memur emeklisi üzerinde şok etkisi oluşturduğunu belirtti.

Kuluöztürk, "İçinde bulunduğumuz ekonomik durum ortadayken bu teklifin hangi gerçeklere dayatıldığını bilemiyoruz. Temel gıda maddeleri başta olmak üzere, elektrik, doğalgaz, akaryakıt fiyatlarına gelen zamların oranları ortada. Piyasanın rakamları net bir şekilde önümüzde dururken teklif edilen rakamlar mantıkla çelişiyor. Bu teklifi kabul etmemiz mümkün değildir. Sayın Genel Başkanımız ve heyetimiz, görüşmeleri terk ederek bu durumu ortaya koymuşlardır. Böyle bir teklifi kabul etmemiz sendikacılık anlayışımızla asla bağdaşmaz. Çünkü ortada kabul edilemez bir teklif söz konusudur. Yeni ve beklentileri kapsayan, ülkenin ekonomik gerçeklikleriyle bağdaşan bir teklif bekliyoruz" açıklamasında bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA