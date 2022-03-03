Sağlık-Sen anı, fotoğraf ve kısa film senaryo yarışmasına başvurular başladı

Sağlık-Sen tarafından düzenlenen anı, fotoğraf ve kısa film senaryo yarışmasına başvurular başladı.

Sağlık-Sen'den yapılan yazılı açıklamada, "görünmez düşman" Kovid-19 ile savaşan sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının destansı mücadelesine dikkati çekmek ve bunu gelecek nesillere aktarabilmek amacıyla düzenlenen yarışmanın, bu yıl "pandemi süresince çalışma hayatında yaşanan deneyimler" temasıyla gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, kamu ile özelde hizmet veren tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının katılabileceği yarışmanın son başvuru tarihinin 31 Ağustos olduğu aktarıldı.

Bütün kategorilerde birincilik ödülünün 10 bin lira, ikincilik ödülünün 8 bin lira, üçüncülük ödülünün 6 bin lira olarak belirlendiği ifade edilen açıklamada, jüri özel ödülünün ise 5 bin lira olduğu kaydedildi.

Açıklamada, yarışmayla ilgili detaylı bilgiye "http://www.sagliksen.org.tr/haber/10935/saglik-sen-geleneksel-ani-fotograf-ve-kisa-film-senaryo-yarismasina-basvurular-basladi" adresinden ulaşılabileceği belirtildi.