Sağlık-Sen Adana Şubesi'nde 1. yıl değerlendirmesi ve plaket töreni düzenlendi

08.02.2020 17:04 | Son Güncelleme: 08.02.2020 17:38

Sağlık-Sen Adana Şubesi'nin 1. yıl değerlendirmesi ve plaket töreni gerçekleştirildi.

Şube Başkanı Bekir Nennioğlu, sendika binasında İl Sağlık Müdürü Ahmet Özer ve diğer ilgililerin katılımıyla düzenlenen programda, Türkiye'nin son günlerde Elazığ depremi, İdlib'deki terör saldırısı, Van Bahçesaray'daki çığ felaketi ve İstanbul'daki uçak kazası gibi acı olaylar yaşadığını belirtti.

Şehitlere ve hayatlarını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve de başsağlığı dileyen Nennioğlu, sendika çalışmaları hakkında bilgi de verdi.

Konuşmaların ardından UMKE ve 112 Acil Sağlık personeline teşekkür plaketleri verildi.

Ayrıca, Acil Sağlık Hizmetlerinin organizasyonunda görev yapan Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Adnan Atılgan, Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Reyhan Mazı, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Nihat Taş'a da plaketleri takdim edildi.

Programda, Anadolu Ajansı (AA) serbest habercisi Mutlu Güney'e de sektöre ilişkin çalışmalarından dolayı plaket sunuldu.

Kaynak: AA