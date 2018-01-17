Sağlık-Sen 4/c'li Personele Kadro İstedi

Sivas Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) üyeleri kamuda çalışan 4/C'li ebe vekil hemşirelerin, Aile Sağlığı Elemanları'nın ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda ek ders karşılığı çalışanların kadroya dahil edilmesini istedi.

İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinden toplanan yaklaşık 20 kişilik grup adına konuşan Sağlık-Sen Sivas Şube Başkanı Efe Zileli,"Taşeronlara kadro verilmesi sürecinde vekil ebe hemşire, kamu dışı aile sağlığı elemanlarının ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda ek ders karşılığı çalışanların kadroya dahil edilmesini taleplerimizin içerisinde yer almaktaydı. Ancak beklentimiz yerine gelmedi. Hak ettiğini düşündüğümüz için desteklediğimiz vekil ebe hemşire ve kamu dışı aile sağlığı çalışanlarının kadro hak etmediğini hiç kimse söyleyemez. Şu an 7-8 yılını doldurmuş arkadaşlarımız bulunmaktadırlar. Bu kardeşlerimiz için, Sağlık-Sen olarak, kamu da huzuru bozan, çalışma barışını zedeleyen çeşitli istihdam modellerinin tamamının terk edilerek, 4/A kadrolu istihdamın esas alınması talebimizi bir kez daha tekrar ediyoruz. Acil bir şekilde kadroya geçişleri ile ilgili yeni bir Kanun Hükmünde kararname beklemekteyiz." dedi.

Mağduriyet yaşayan vekil ebe, hemşire ve kamu dışı çalışan aile sağlığı elemanlarının çalışma koşullarının oldukça zor olduğunu ifade eden Zileli," Vekil ebe hemşire ve kamu dışı aile sağlığı çalışanlarımızın birçoğu eleman temininde güçlük çekilen il ve ilçe merkezlerine çok uzaklarda bulunan sağlık evlerinde görev yapmaktadır. Bu arkadaşlarımız yeni mezun oldukları halde annelerinden babalarından uzakta tek başlarına fedakarca özverili bir şekilde sağlık evlerinin hem hekimi, hem hemşiresi, hem de temizlik görevlisi olarak görev yapmaktadırlar. Buradan bir kez daha talebimizi Sağlık Bakanımıza ve tüm dünya da ve İslam coğrafyasında mazlumun ve mağdurun yanında yer alan Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan ve liderliğindeki 66'ncı hükümete iletiyoruz. Bu kardeşlerimiz için de gerekli adımı atacaklarını ve bu haklı talebimizi göz ardı etmeyeceklerini düşünüyoruz." diye konuştu. - SİVAS