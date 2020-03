Sağlık sektöründeki kadın yöneticiler konuştu: İş hayatına daha çok kadın eli değerse milli gelir...

06.03.2020 09:30 | Son Güncelleme: 06.03.2020 09:30

Türkiye 'de sağlık sektöründe 400 bin çalışanın yüzde 60'ını kadın çalışanlar oluştururken, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 'ne az bir süre kala sağlık sektöründeki kadın yöneticiler konuştu. İş hayatında daha çok kadın çalışan olması gerektiğine vurgu yapan kadın yöneticiler, kadın istihdamının yüzde 50 artırması halinde milli gelirde de yüzde 20 artış olacağına dikkat çektiler.

Türkiye'de iş hayatının her kesiminde kadın çalışan sayısı artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 verilerine göre en fazla kadın istihdamı yüzde 56,1 ile hizmet sektöründe oldu. Yükseköğretim istatistiklerine göre; kadın profesör oranı 2008/2009 öğretim yılında yüzde 27,4 iken 2017/2018 öğretim yılında yüzde 31,2'ye yükseldi. Hane halkı işgücü araştırması sonuçlarına göre de şirketlerde üst düzey ve orta kademe yönetici pozisyonundaki kadın çalışma oranı 2012 yılında yüzde 14,4 iken 2017 yılında yüzde 17,3'e çıktı. Türkiye'de sağlık alanında istihdam edilen 400 binden fazla çalışanın yaklaşık yüzde 60'ını kadınlar oluşturuyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Medicana Sağlık Grubu'nda görev yapan kadın yöneticiler de kadınların iş hayatına katılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"BİR TOPLUMUN MEDENİYET SEVİYESİ, KADINA VERDİĞİ DEĞERLE İLGİLİDİR"

Ülkeler için sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesinin, yoksulluğun azaltılabilmesi için kadınların daha üretken hale gelmesi gerektiğine dikkat çeken Medicana International Ankara Hastanesi Genel Müdürü Op. Dr. Gülçin Türkmen Sarıyıldız, "Bir toplumun medeniyet seviyesi, kadına verdiği değerle ilgilidir. Ekonomik kalkınma hızlandıkça, kadının ekonomik, sosyal ve toplumsal statüsü güçlenecektir. Kadınları çalışma hayatına katmadan ekonomik kalkınmayı sağlamak mümkün değildir" dedi ve ekledi: "Kadınların konumunu güçlendirmek toplumların önemli hedefleri arasında yer almalıdır. Türkiye'de kadınların tam zamanlı çalışma hayatına katılımında yüzde 6'lık bir artış ise yoksulluğu yüzde 15 oranında azaltıyor. 2015'te yapılan bir?çalışmada; cinsiyet eşitliğine önem veren firmalarda sektör ortalamalarından yüzde 15 daha fazla getiri sağlandığını göstermiştir. Kadınların sağlığı, hakları ve refahı için harcanacak her 1 dolar, ekonomiye 20 yılda 30 dolar olarak geri dönüyor. Kadınlar, kazandıklarının yüzde 90'ını ailelerine harcıyor (Erkekler ise yüzde 30-40'ını). Türkiye kadın iş gücü katılım oranını güçlü, istikrarlı ve odaklı politikalarla yüzde 30'lardan OECD ortalaması olan yüzde 63'e yükselttiğinde, GSYİH'sını 2025 yılında yüzde 20 oranında artırma potansiyeline sahip. Bütün bunların yanı sıra sağlık sektöründe yöneticilik yapan kadınlarımızın da zorlukları yaşamasının yanı sıra; empati yeteneğinin yüksek olması, aynı anda birden fazla iş yapabilme kabiliyetinin olması, düzenli ve zaman odaklı olaylara yaklaşabilme kabiliyeti gibi farklı yetenekleri nedeniyle karşı cinse göre daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz"

Medicana Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Uzm. Hemşire Gülay Kaçar ise şunları söyledi: Modern dünyada kadının zerafeti, ayrıntıya düşkünlüğü ve özeni gibi özellikleriyle, nereye el atsa orayı güzelleştiriyor. Kadınlar; neslimizin devamı, anne olma potansiyelleri nedeniyle toplum hayatına ayrı bir anlam katıyor. Aile olmanın ilk ferdi olması bakımından, yine herkesin üzerinde fikir birliği taşıyacağı duygulardan biridir. Yönettiği, elini değdirdiği, sevgisini ve özenini kattığı her alan güzelleşerek başarıdan başarıya koşuyor. Siyasete el attı siyaset güzelleşti, futbol izlemeye başladı sahalardaki kirlilik azaldı, elini değdirdiği sanat, iş dünyası, bilim, teknoloji, sosyal sorumluluk alanları ve aklınıza gelebilecek her yer değişime uğruyor. Sağlık alanında, Florence Nightingale öncülüğünde hemşirelerle başlayıp sağlık dünyasının her alanını kapsayarak büyüdü kadın dünyası"

"DETAYCI TAVRIMIZ, İŞİN HER ALANINA HAKİMİYET, DÜZEN VE DİSİPLİN GETİRİYOR"

Medicana Konya Hastanesi Genel Müdürü Fulya Erdemil ise "Detaycı tavrımız, işin her alanına hakimiyet, düzen ve disiplin getiriyor. Kadın nüfus çalışanının en fazla olduğu sağlık sektöründe 23 yıldır yönetici olarak çalışıyorum. Kadın yönetici sayısının az olması, tüm dikkatleri üzerimize topluyor. Dezavantaj gibi duran bu durumu, işimizi çok daha titizlikle yaparak ve performansımıza yansıtarak avantaja çevirmek ise elimizde. Kadın yönetici olarak daha detaycı tavrımız ve bakış açımız, işin her alanında hakimiyet, düzen ve disiplin getiriyor. Bir işin başarısı çalışanların aidiyeti ve memnuniyeti ile doğru orantılıdır. Kadın olmanın getirdiği şevkat, merhamet, adalet ve empati duygusunu ekibimize yansıtmak çok daha kolay oluyor. Sağlık sektöründe esas, empati duygusu ile yardımcı olma temeline kuruludur. Ekibime yansıttığım bu duygu, hastalarımıza da maksimum düzeyde yansıtıldığı inancındayım. İşimiz stresli. Dinamik olmak gerekiyor. Yüksek iletişim becerisi ile ekibimi hedefe yöneltme ve hızlı problem çözümü aynı zamanda başarıyı getiriyor" diye konuştu.

- İstanbul

Kaynak: DHA