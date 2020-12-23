Sağlık sektöründeki ithal bağımlılığını azaltacak işbirliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sağlık sektöründeki ithal bağımlılığını azaltacak işbirliği

23.12.2020 10:58 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:02
Sağlık sektöründeki ithal bağımlılığını azaltacak işbirliği

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Ermaksan firması ile TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında önemli bir işbirliğine imza attı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Ermaksan firması ile TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında önemli bir işbirliğine imza attı. Farklı fakültelerin dahil olacağı protokol sayesinde sağlık sektöründe kullanılan malzeme ve ürünlerin yerli üretimi konusunda bilimsel çalışmalar yürütülecek.

2244 Sanayi Doktora Programı'nda epey bir mesafe kat ettiklerini ifade eden Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, "Çok önemli firmalarla çok önemli protokoller imzaladık. Ancak bugün imzaladığımız protokol bizim için ayrıca önemli. Sağlık alanında tıp, diş hekimliği ve sağlık bilimleri fakültelerimizi ilgilendiren özel bir çalışma olacak. Türkiye genelinde ve hatta dünyada ses getirecek bir proje olacağına inanıyoruz. Projelerin sonunda ortaya çıkacak verilerle, patentlerle ve elde edeceğimiz ürünlerle hem dışarıdan gelecek pek çok malzemenin Türkiye'de üretilmesi hem de bunun akabinde yurt dışına pazarlanması sağlanmış olacak. Sağlık alanındaki bu projelerle de insanımıza ve dünya insanlığına dokunan hayırlı sonuçlar elde edeceğimiz bir proje olarak görüyoruz ve çok önemsiyoruz. Bu ortaklıktan dolayı Ermaksan'ın tüm yöneticilerine, tıp, diş hekimliği ve sağlık bilimleri fakültelerimizin yöneticilerine, Fen Bilimleri Enstitümüzün yöneticilerine, akademisyenlerimize ve projede yer alan herkese gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Özkayan ise, "Yatırımlarımızın mutlak surette akademik desteğe ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bu desteklerle daha da büyüyecek ve gelişeceğiz. Artık sanayi şirketleri tek başına salt üretim yaparak bir yere gelemiyor. Bunun içine bilimi de katmak gerekiyor. Akademisyenlerin projelerimize değer katması gerekiyor. Bu anlamda üniversitemiz ile imzaladığımız protokolü çok önemsediğimizi belirtmek istiyorum. Protokol sayesinde lazer sistemleri, 3D sistemleri, mikrobiyoloji alanı başta olmak üzere birçok alanda özel bir işbirliği sağlamış olacağız. Hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Protokolde yer alan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, tıp biliminin her türlü mühendislik teknolojisini kullandığına işaret etti. Protokol ile ilk defa kullanıcıların da fikirlerini ortaya koyma imkanı yakalayacağının altını çizen Dekan Prof. Dr. Ekrem Kaya; "Fakültemiz şimdiye kadar böyle projelerin içerisinde yer almamıştı. Başka firmalarla da temaslarımız var. İnşallah bu protokol diğerlerine örnek olur ve tıp fakültemiz de diğer fakültelerimiz gibi sanayide adından söz ettirmeye başlar. Ülkemizde kullanılan malzemelerin yüzde 60-70'i ithal. Bunun önünü kesmek için iyi bir başlangıç olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Bursa Uludağ Üniversitesi ile Ermaksan arasında imzalanan protokolle toplam üç doktora öğrencisi firma bünyesinde yürütülen bilimsel çalışmalarda görev alabilecek. Doktora süresi içerisinde 4 bin 500 TL maaş alacak olan öğrenciler, eğitimlerinin tamamlanmasının ardından en az 3 yıl daha firma bünyesinde çalışma imkanına sahip olacak. - BURSA

Sağlık sektöründeki ithal bağımlılığını azaltacak işbirliği
Sağlık sektöründeki ithal bağımlılığını azaltacak işbirliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Mustafa Şentop Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Arto Coşkun Sabah İbrahim Büyükak Tuba Büyüküstün
Spor Vitor Hugo Ersun Yanal Samet Aybaba Sergen Yalçın Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk Göztepe İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sağlık sektöründeki ithal bağımlılığını azaltacak işbirliği | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 11:02:59. #1.15#
title