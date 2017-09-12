Sağlık Sektöründe Yerli Üretim Harekete Geçecek

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Sağlıkta tüketilen malzemeden, kullanılan aletlerden ve cihazlardan yerli üretimi işin içine sokarak döviz kaybına uğramanın yolunu kapatmalıyız. Üretim gücünü bu alanda harekete geçirmek istiyoruz. Bununla ilgili model çalışmalarımız var. Kısa sürede inşallah bunları paylaşacağız" dedi.



Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, YÖK Başkanı Yekta Saraç ve rektörlerle Bakanlığın yeni binasında 'Üniversite Hastaneleri Sağlık Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi. Demircan, toplantıda üniversitelerle ilgili sorunların konuşulacağını belirterek, çeşitli değerlendirmelerin yapılacağına işaret etti. Demircan, "Bunca mekanı yeniliyoruz, yeni hastaneler, büyük mekanlar. Sağlıkta tüketilen malzemeden, kullanılan aletlerden ve cihazlardan yerli üretimi işin içine sokarak döviz kaybına uğramanın yolunu kapatmalıyız. Üretim gücünü bu alanda harekete geçirmek istiyoruz. Bununla ilgili model çalışmalarımız var. Kısa sürede inşallah bunları paylaşacağız. Bu da geleceğe dönük projemiz" ifadelerini kullandı.



Bakan Demircan ve YÖK Başkanı Saraç, açıklamaları sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Bugünkü toplantının ana gündem maddesinin ne olduğunun ve hastanelerin borçlarının gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soru üzerine Demircan, "Sabit gündemli bir toplantı değil. Serbest gündemli, her sorunu görüşürüz" dedi.



Aynı soruya Saraç, "Hem Sağlık Bakanımıza hayırlı olsun ziyareti rektörlerimizle birlikte hem de üniversite hastanelerimizin sorunları. Ama biz sorunları sadece Sayın Bakanımız da tasvip eder diye düşünüyoruz, borç eksenine indirgemek de doğru değil. Sistemsel meselelerin masaya konulması noktasında birtakım beklentilerimiz var" cevabını verdi.



"Üniversitelerin mali durumlarına ilişkin devam eden çalışmaların" sorulması üzerine Demircan, "Şu anda benim bildiğimiz üzerinde anlaşılmış veya çalışma yapılmış bir model yok. Sorunlar var, bu tartışılıyor, konuşuluyor. Daha geniş perspektiften meseleye yaklaşıp, iyi şekilde ele alan çözüm çalışması olur" diye konuştu. - ANKARA