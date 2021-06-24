Sağlık sektöründe yatırımlar artıyor

Türkiye sağlık sektöründe dünyada önde geliyor.

Türkiye sağlık sektöründe dünyada önde geliyor. Yerli ve yabancı şirketlerin bu alanda yaptığı yatırımlar artıyor.

Medikal sektörünün en köklü firmalarından Coenda Grup, yeni yatırımlarıyla Türkiye'yi teknolojik sağlık üssü haline getirmeyi amaçlıyor. Geçtiğimiz hafta Samsun'a 500 milyon TL yatırım yapacağını duyuran şirket, sağlık ürünleri ve teknolojileri konusunda ülkemizi bir üst lige taşımayı hedefliyor.

Grubun yönetim kurulu başkanı Kerem Akbaş, doğrudan yatırım dışında üniversiteler ile de Ar-Ge ve İnovasyon çalışmalarına başladıklarını belirterek "Türkiye ve başka ülkelerdeki sağlık üniversiteleri ile temas halindeyiz ve üniversitelerin içinde, akademik kadro ve öğrencilerinin yeni fikirlerini test edebilecekleri, yeni ürünler geliştirebilecekleri yahut varolan test aşamasındaki ürünlerin testlerini yaparak endüstriye kazandırabilecekleri Ar-Ge Laboratuvarları kuruyoruz. Sadece akademik çalışmaların desteklenmesini değil, burada çalışan ekiplerin projelerinin ürünleştirilmesinde bilgi ve tecrübelerimizi finansal kaynaklarla birleştirerek sağlık teknolojileri pazarına yeni oyuncular yetiştirmek istiyoruz. Türkiye ve Avrupa'da farklı üniversitelerle iş birlikleri kuracağız. Tabi ki ilk yatırımlarımız Türkiye'de çok değerli ve köklü üniversitelerimizle olacaktır. Üretim tarafında ise sağlık teknolojilerine odaklandık. Burada yeni işbirlikleri ve anlaşmalara imza atacağız. Özellikle korona sürecinde son teknoloji cerrahi önlükler, koruyucu tulumlar ve yeni jenerasyon maskeler üretiyoruz. İleride ürün çeşitliliğimiz daha da artacak" diye konuştu.

"Dünyaya satacağız"

Hali hazırda Almanya ve Kanada'da yeni teknolojiler geliştiren laboratuvarlara da yatırım yaptıklarını söyleyen Kerem Akbaş "Bu yatırımları İspanya ve Türkiye ile genişleterek yeni ürünler geliştiren özel laboratuvarlarla iş birliklerimizi genişleteceğiz. Önümüzdeki dönemde bu yatırımlarımıza daha fazla ağırlık vererek değişen sağlık taleplerini karşılayacak yeni ürünlerin piyasaya girmesinde aktif rol oynayacağız. Hedefimiz bu laboratuvarlarda geliştirilen ve üretime hazır hale gelen ürünlerin Türkiye'de üretimini yaparak dünya pazarına sunulmasını sağlamak. Bu şekilde Türkiye'yi sağlık teknolojilerinin üretildiği ana bir merkez olarak Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarının güçlü bir tedarikçisi konumuna getirmek istiyoruz. Türkiye'de geliştirip, üretip dünyaya satacağız" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı