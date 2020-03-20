Sağlık personellerini taşıyan araçlar dezenfekte ediliyor Sağlık personellerini taşıyan araçlar dezenfekte ediliyor Şanlıurfa'da sağlık personellerini taşıyan servis araçları korona virüse karşı dezenfekte ediliyor.

Sağlık personellerini taşıyan araçlar dezenfekte ediliyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sağlık personellerini taşıyan servis araçları korona virüse karşı dezenfekte ediliyor.

Şanlıurfa'da hastanelerde mesai yapan sağlık personellerini korona virüse karşı korumak için sıkı tedbirler alınıyor. Korona virüs nedeniyle alınan önlemler kapsamda kent merkezi ve ilçelerde sağlık çalışanlarını taşıyan servis araçları, firma sahipleri tarafından sık sık dezenfekte ediliyor. Korona virüse karşı tedbirlerin devam edeceğini belirten firma sahipleri, herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Firmasına ait servis araçlarını dezenfekte eden Aziz Demirtaş, "Araçlarımız sağlık çalışanları ve öğrencileri taşıyan servis araçlarıdır. Bu araçlarımızı bir bir dezenfekte ediyoruz. Kahramanlarımız sağlık çalışanlarımızın sağlıkları bizim için çok önemlidir. Biz de bu süreçte üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz" ifadelerini kulandı.

Kaynak: İHA