Sağlık personellerine özel klip hazırlandı
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Sağlık personellerine özel klip hazırlandı

14.03.2021 14:30 | Son Güncelleme: 14.03.2021 14:46

- Sağlık personellerine özel klip hazırlandı Yalova İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle pandemi sürecinde büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanları için şarkı hazırlanarak klipi çekildi.

- Sağlık personellerine özel klip hazırlandı

YALOVA - Yalova İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle pandemi sürecinde büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanları için şarkı hazırlanarak klipi çekildi.

"Ellerin Dert Görmesin" şarkısını İl Sağlık Müdürlüğü Avukatı Samet Örgü hem yazıp hem besteledi.

Örgü'nün seslendirdiği şarkının klipinde ise sağlık personellerinin pandemi sürecinde yaşadığı zorluklar anlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de destek verdiği projede, sağlık çalışanların fedakarlığı gözler önüne serildi.

Şarkının sözleri şöyle oldu:

"Hayat belki bir elveda

Belki yeniden atan

Yorgun bir kalp ama

Hepsinde sen varsın

İyi ki yanımızdasın

Ödenmez hakkın ama

Dert sana hiç uğramasın

İzi kalmış ah yüzüne

Yorgun gecenin peşine

Yine uykular haram

Hasret kalmış evine

Düşmesin yaş gözlerine

Gelecek yine bahar

Yılmadın hiçbir zaman

Nefes almadın biz almadan

Ellerin dert görmesin aman

Bırakmadın hiçbir zaman

Nefes almadın biz almadan

Ellerin dert görmesin aman"

Sağlık personellerine özel klip hazırlandı
Sağlık personellerine özel klip hazırlandı
Sağlık personellerine özel klip hazırlandı
Sağlık personellerine özel klip hazırlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEHRA BAYKAL

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