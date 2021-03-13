Sağlık personellerine anlamlı şarkı: "Nefesimiz Oldun"
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Sağlık personellerine anlamlı şarkı: "Nefesimiz Oldun"

13.03.2021 13:44 | Son Güncelleme: 13.03.2021 13:55
Sağlık personellerine anlamlı şarkı:

SAMSUN (İHA) – Samsun'da bir özel okulun müzik öğretmeni öğrencileriyle birlikte hazırladığı klip ile pandemi sürecinde zorlu şartlarda çalışan sağlık çalışanlarına destek verdi.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da bir özel okulun müzik öğretmeni öğrencileriyle birlikte hazırladığı klip ile pandemi sürecinde zorlu şartlarda çalışan sağlık çalışanlarına destek verdi.

14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlıkçılara vefalarını iletmek için hazırladıkları "Nefesimiz Oldun" şarkısı büyük beğeni kazandı. Sözü ve müziği Samsun'da bir özel okulda müzik öğretmeni olan Umut Candaş Kartal'a ait olan şarkıyı okulun lise öğrencilerinden Doğa Çelik ve Ayşe Nilgün Tınaz müzik öğretmenleriyle birlikte seslendirdi. Duygu dolu şarkı ve klibi tüm sağlık personeline armağan edildi.

Müzik Öğretmeni Umut Candaş Kartal, "1 yıldır zorlu bir sürecin içerisindeyiz. Bunda en çok zorluk çeken kısım sağlık çalışanlarımız. Şarkının sözlerinde de olduğu gibi en önde savaşıyorlar gerçekten ve büyük risk halindeler. Bu sırada da ailelerinden yine zamanlarından çocuklarından hepsi ayrı bir şekilde bu süreçte zorlu şartlar altında çalışıyorlar. Bizde elimizden geldiğince destek olmak istedik" dedi.

Hazırladıkları klibin beğenildiğini ifade eden Umut Candaş Kartal, "Bu yolda da bir şarkı besteledim. Sözü ve müziği bana ait. Hem klip çekimi hem de internetten stok görselleri toparlayarak profesyonel bir montaj yaptık. Ses kayıtlarını da profesyonel stüdyoda kayıt altına aldık. Şarkı söyleyen öğrencilerimiz lise öğrencisi ikisi de. Onlarla beraber hem keman çaldım hem de seslendirdim. Beraber böyle güzel bir iş çıkardık. Dün paylaşımını yaptık bunun. Hem çevremizden hem tanıdığımız tanımadığımız sağlık personellerinden çok güzel tepkiler aldık. Gerçekten çok beğenildi" diye konuştu. - SAMSUN

Sağlık personellerine anlamlı şarkı: 'Nefesimiz Oldun'
Sağlık personellerine anlamlı şarkı: 'Nefesimiz Oldun'
Sağlık personellerine anlamlı şarkı: 'Nefesimiz Oldun'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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