Sağlık personellerine ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi anlatıldı - Haberler
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Sağlık personellerine ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi anlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sağlık personellerine ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi anlatıldı

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı tarafından hastanelerde çalışan personele yönelik ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik farkındalık eğitimi verildi.

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı tarafından hastanelerde çalışan personele yönelik ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik farkındalık eğitimi verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Elif Kılıç tarafından verilen eğitime, kamu hastanelerinde görevli tıbbi sosyal hizmet birimi sorumluları, psikolog, sosyal çalışmacı ve eğitim hemşireleri katıldı. Eğitim, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi konferans salonunda yapıldı ve hastane çalışanları da dinleyici olarak iştirak etti. Ailenin korunması yönünde, kadının yanında diğer aile bireylerine yönelik şiddetin de ele alındığı eğitim toplantısına, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzman Dr. Muhammed Yeğit ve başkanlık personeli de katıldı. - AFYONKARAHİSAR

Sağlık personellerine ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi anlatıldı

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Haber: Sağlık personellerine ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi anlatıldı - Haberler
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