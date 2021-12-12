Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenleme yeniden görüşülmek üzere kanun teklifinden çıkarıldı
Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren maddeler yeniden görüşülmek üzere kanun teklifinden çıkarıldı.
Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren maddeler yeniden görüşülmek üzere kanun teklifinden çıkarıldı.
Tbmm Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu toplandı. Toplantıda, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde yer alan sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren maddeler ele alındı. Söz konusu maddelerin yeniden görüşülmek üzere tekliften düşürülmesine karar verildi. - ANKARA
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