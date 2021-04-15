Sağlık personelinin istifa ve izin talepleri sınırlandırıldı
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Sağlık personelinin istifa ve izin talepleri sınırlandırıldı

Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel
Sağlık personelinin istifa ve izin talepleri sınırlandırıldı

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin her ne sebeple olursa olsun görevinden çekilme (istifa) talepleri kabul edilmeyecek.

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Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin her ne sebeple olursa olsun görevinden çekilme (istifa) talepleri kabul edilmeyecek.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler" konulu resmi yazısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla 81 ilin sağlık müdürlüklerine, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne gönderildi.

Buna göre, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında çalışan personele yönelik olarak uygulanacak esnek çalışma yöntemi ile ilgili usul ve esaslar, Bakanlık merkez teşkilatında birim amirlerince, Bakanlığın ilgili ve bağlı kuruluşlarında kuruluşun en üst amirince, illerde il sağlık müdürü, ilçelerde il sağlık müdürleri ile istişare etmek suretiyle ilçe sağlık müdürü/toplum sağlık merkezi başkanı, sağlık tesislerinde ise başhekimliklerce belirlenebilecek.

Kovid-19 hastalığı için sadece risk grubundaki kanser hastaları ve organ nakli olanların durumları, Bakanlık merkez teşkilatında birim amirlerince, Bakanlığın ilgili ve bağlı kuruluşlarında, kuruluşun en üst amirince, illerde il sağlık müdürü, ilçelerde il sağlık müdürleri ile istişare etmek suretiyle ilçe sağlık müdürü/toplum sağlık merkezi başkanı, sağlık tesislerinde ise başhekimliklerce değerlendirilerek idari izinli sayılıp sayılmayacaklarına karar verilecek.

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan hamile personele, hamileliğinin 24'üncü haftasından 32'nci haftasına kadar olan süre içerisinde idari izin verilecek.

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında çalışıp engelli olduğunu belgeleyen personele statülerine bakılmaksızın idari izin verilecek.

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında çalışıp süt izni kullanmakta olan personel idari izinli kapsamında değerlendirilmeyecek olup ilgili mevzuatında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde süt izni hakkını kullanmaya devam edecek.

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında çalışan ve 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlar idari izinli kapsamında değerlendirilmeyecek.

Personelin her ne sebeple olursa olsun görevinden çekilme (istifa) talepleri kabul edilmeyecek.

Kamu sağlık hizmetinde ihtiyaç duyulan durumlarda Bakanlık tarafından zorunlu olarak iller arası geçici görevlendirilen (resen) personelin derhal ayrılışının yapılarak görevlendirildiği yere gitmesi sağlanacak.

Çalışma saatlerine ilişkin olarak mevcut uygulamalara devam edilecek, merkez ve taşra teşkilatlarında sağlık hizmetinin sunulduğu yerlerde çalışma saatleri hususunda mevcut uygulamanın dışında herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

Sağlık hizmetinin sunumunda artan acil bir ihtiyaç olması halinde, idari izinli sayılan personelin mezkur izinlerinin sonlandırılıp görevlerine dönmelerinin sağlanmasına ilişkin olarak kurum amirleri yetkili olacak. Bu kapsamdaki çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar görevlerine dönecek.

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında çalışan bütün personelin bu süreçte maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması hususunda kurum amirlerince gerekli tedbirler alınacak.

İdari izinli sayılanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli ve istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak. Söz konusu çalışanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı olup, hizmetin yürütülmesi açısından sorumlulukları görev yerinde çalışanlar ile eşit olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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